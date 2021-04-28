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Formula 1 / Son dakika

Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''

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, Editör

Paddy Lowe, Williams ailesinin takımı çok daha önce satmayarak hata yaptığı görüşünde.

Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''

Lowe, 2016'nın sonunda Mercedes'i bırakarak, Williams'a CTO olarak katıldı ve 1987-1993 yılları arasında çalıştığı takıma hissedar oldu.

Ancak Lowe'un Williams'a dönüşü, takımın 2018'de Takımlar Şampiyonası'nın sonunda yer almasıyla çok da başarılı olmadı. 2019 aracındaki gecikmelerden dolayı Lowe önce "zorunlu bekleme dönemine" girdi, üç ay sonra da takımdan ayrıldı.

Williams, geçtiğimiz üç yılda da, Takımlar Şampiyonası'nı sonuncu sırada bitirdi ancak geçtiğimiz sezon yaz aylarında, Williams ailesi hisselerini Dorilton Capital'e sattı ve takımdan çekildiler.

Beyond the Grid podcastinde konuşan Lowe, takımın satıldığını ve Williams ailesinin gideceğini duyduğunda memnun olduğunu söyledi.

Lowe şunları söyledi: ''Bu, uzun zamandır yapmaları gerekiyordu ve dürüst olmak gerekirse,  belirli bir kimseyle alakalı olmayan birçok nedenden dolayı, bunu daha önce yapmalılardı.''

''Takım, bütçe açısından olumsuz bir konumdaydı. Ben oradayken, bu durumun daha da kötüleştiğini gördüm ve bu çok acıklıydı.''

''Satış dışında başka çare yoktu. Bu yüzden, bir an önce satıp, takım yok olmadan işi halletmeleri gerekiyordu.''

''Takımı mantıklı bir fiyata sattılar ve böylece Claire ve kardeşlerinin, ailenin yıllardır başardığı harika işlerden ellerinde kalacak bir şeyler olacak.''

''Parası olan yeni yatırımcılar, durumu tersine çevirecektir ancak bu uzun bir süreç olacak. Sabırlı olan insanlar, takımı iyi yerlere çıkaracaktır.''

Lowe, podcastte Williams'daki ikinci görevini ''hakkında konuşmayı çok sevmediği bir dönem'' olarak adlandırdı ve Grove'daki zamanından çok keyif almadığını, bunun ''karşılığı olmayan bir çaba'' olduğunu söyledi. 

Lowe şöyle devam etti: ''Williams, 2014'ten beri en iyi motordan yararlanıyordu ve bu da, temeldeki performans hakkında bazı yanlış izlenimlere neden oldu.''

''Takımın miraslarından dolayı birçok avantajları vardı ancak bunlar yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Takım, yolunu kaybetmeye başlamıştı çünkü doğru yatırımlar yapılmamıştı ve doğru kararlar verilmemişti çünkü birden kötü araçlar yapmaya başlamazsınız.''

''Williams'a ve yeni sahiplerine en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bütçesi olan sahipleri olması iyi, çünkü her şeyin sonunda, bütün bunlar için bütçeye ihtiyacınız var.''

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Editör Betim Aker

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