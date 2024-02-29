Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Lowe, ilk yatırımcıları arasında 1996 dünya şampiyonu Damon Hill'in de bulunduğu karbon-nötr sentetik yakıt şirketinin kurucusu ve CEO'sudur.

Sauber Shell yakıt ve madeni yağlarını kullanıyor ancak sektördeki diğer şirketlere sponsorluk satmakta serbest. Daha önce bildirildiği üzere, üç Amerikan yarışı için ABD markası Sunoco ile bir anlaşma imzalamıştı.

Zero, 2026'da Audi kimliğine geçmeden önce, önümüzdeki iki yıl boyunca diğer tüm etkinliklerde Sauber aracında yer alacak.

Lowe F1'de son olarak Williams'ın baş teknik sorumlusu olarak yer almış ve 2019'un başlarında görevinden ayrılmıştı.

Lowe Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Biz esas olarak sentetik yakıt teknolojisi ve bunun ne kadar heyecan verici olduğu mesajını vermek için buradayız. Elbette, %100 sürdürülebilir yakıtların kullanılacağı 2026 yılına bakıyoruz. Bunlar ikinci nesil biyoyakıtlar ya da sentetik yakıtlar olabilir."

"Sentetik yakıtlar hem F1'in hem de tüm dünyanın geleceği için inanılmaz heyecan verici bir unsur." dedi.

Lowe, sentetik yakıtların gelecekte küresel olarak önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Stake F1 Takımı Kick Sauber Takım Fotoğrafı Fotoğraf: Motorsport Images

Lowe, "Eninde sonunda tüm dünyanın fosil yakıt yerine sentetik yakıtla çalışacağını söylemek kulağa inanılmaz gelebilir."

"Ama durum kesinlikle böyle. Bu belki de üzerinde çok fazla durulan bir sorun. Ancak sentetik yakıtlar fosil yakıtlar kadar ucuzlayacak ya da eninde sonunda onlardan daha ucuz hale gelecektir."

"Bu bir olasılık, çünkü bu saf bir teknoloji çözümü, yakıtlarımızı sadece hava ve sudan ve yenilenebilir enerjiden üretiyoruz, böylece üretilebilecek miktarın bir sınırı yok."

"Benim hayatımda olmayabilir ama dünya geriye dönüp baktığında bunu neden çok daha önce yapmadığımızı soracak."

"F1'de uzun ömürlü motorları getirdiğimiz harika bir örnek var. Hatırlarsanız eskiden bir motor, eğer şanslıysanız, bir Pazar günü 300 kilometre dayanırdı. Şimdi ise yıl boyunca üç ya da dört motorunuz var. İnanılmaz bir şey. Şimdi geriye dönüp baktığınızda bu kısıtlamayı neden daha önce getirmediğimizi düşünüyorsunuz."

"Ve bu durum fosil yakıta karşı sentetik yakıt için de geçerli olacak. Biz de bu mesajı vermek için buradayız, çünkü çok az insan bunu biliyor. F1 ile aynı pozisyonda olmak da harika bir şey çünkü aynı kültürü, yenilikçilik kültürünü paylaşıyoruz."

"F1'in batarya teknolojisini getirerek hibrid için neler yaptığını gördük. F1'de 12-14 yıl önce bataryalarda yapılan geliştirmeler olmasaydı bugün sahip olduğumuz bataryalı elektrikli arabalar bu hale gelemezdi ve aynı şey sentetik yakıtlar için de geçerli olacak." dedi.

Paddy Lowe Fotoğraf tarafından: Adam Cooper

Zero'nun Sauber anlaşmasıyla kime mesaj gönderdiği sorulduğunda Lowe şunları söyledi: "Nereye giderseniz gidin, dünya gerçek insanlarla doludur. Hepsi tüketici, ister sadece yakıt alsınlar, ister çok uluslu şirketleri yönetsinler, hepsi gerçek insanlar tarafından yönetiliyor."

"Biz de bu anlayışı yaygınlaştırmak istiyoruz çünkü şu anda bu anlayış gerçekten çok zayıf. Bu da mesajımızı yaymak için dünyadaki en iyi platform."

Sauber anlaşması şu anda bir marka çalışması olsa da Lowe, Zero'nun 2026'dan itibaren muhtemelen başka bir şirketle ortak olarak F1'de tedarikçi olarak yer alabileceğini umuyor.

"Şu anda herhangi bir F1 ortağıyla özel bir F1 yakıtı üzerinde çalışmıyoruz. F1 yakıtları motora göre son derece optimize edilmiştir. Dolayısıyla bu, tek başımıza ya da başkalarıyla birlikte girişmeye açık olduğumuz bir süreç olacak."

"Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma dışında asıl heyecan verici olan nokta, bunların tamamen mühendislik ürünü yakıtlar olması. Her molekül sıfırdan üretiliyor."

"Dolayısıyla buradaki potansiyeli hayal edebilirsiniz. Çok sofistike bir kimyamız var ve bu da bize tam olarak istediğimiz molekülleri yapmak için çok fazla kontrol sağlıyor."