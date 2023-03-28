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Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor"

Eski Mercedes teknik direktörü Paddy Lowe, Mercedes'in 2014 sezonundan konuşmaktan çekinmesini anlamsız buluyor.

Altay Gök
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Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor"
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Yeni kuralların ikinci sezonuna da umduğunu bulamayarak başlayan Mercedes, an itibariyle hızlanmaktan ziyade kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

An itibariyle en hızlı araç sezona iki dubleyle başlayan Red Bull'a ait, hatta Lewis Hamilton da RB19'un "gördüğü en hızlı araç" olduğunu söylemişti.

Bu yorum birçok kişi tarafınden eleştirildi, nitekim İngiliz pilotun kural değişikliği sonrası ikinci şampiyonluğunu aldığı 2014 aracı Mercedes W05 de benzer seviyede dominanttı.

Tüm yorumlara rağmen Mercedes'in ısrarla 2014 sezonundan bahsetmiyor olması, o dönemki teknik direktör Paddy Lowe'a anlamsız geliyor.

Motorsport-Total'e konuşan Lowe, "Başka hiçbir takımın Mercedes'in 2014'te olduğu kadar öne geçebileceğini sanmıyorum."

"O zamanki durumumuz, sadece herhangi bir yarışta farkı ne kadar açmaya ihtiyacımız olduğunu ayarlamaktan ibaretti. Bu durum sezon boyunca birkaç yarış boyunca devam etti."

"Neden o sezondan bahsetmeye çekindiklerini anlamıyorum. 2014'te fark o kadar büyüktü ki çoğu zaman motoru tamamen açmamıza dahi gerek kalmadı. Dürüst olmak gerekirse, bu oldukça sıra dışı bir durumdu."

"Bunda utanılacak bir şey yok. Brixworth'teki personel olağanüstü bir iş çıkarmıştı. Mercedes'in de bu motor için ne kadar stratejik katkı sağladığını biliyorum." 

"O sezon, Mercedes'in motor sporları tarihindeki en büyük başarılarından biri; yaşananlar, diğer üreticileri için oldukça utanç verici seviyede bir farka yol açtı."

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