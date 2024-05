Lowe: "Mercedes, yanlış yöne gittiği için kolay kolay toparlanamayacak"

Mercedes, bir önceki kuralların olduğu dönemde seriyi domine ederek 2014'ten 2020'ye kadar her yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı.

Ancak 2022 regülasyonları takımı zayıflattı ve Mercedes şimdiye kadar düzenli yarış galibiyeti alacak kadar toparlanamadı.

Mercedes'in 2024 için yaptığı değişiklikler ise pek işe yaramış gibi gözükmüyor. George Russell yaptığı açıklamada,"Mercedes'in şu anda Grid'de yer alan en hızlı dördüncü takım olduğunu kabul etmesi gerekiyor." dedi.

2013 ile 2017 yılları arasında Mercedes için çalışan Paddy Lowe, takımın güncel kuralları yorumlarken aerodinamik açıdan bazı yanlış kararlar verdiğini düşünüyor.

Eski McLaren ve Williams teknik direktörüne göre, Mercedes'in bu aksiliklerin üstesinden gelmesi uzun zaman alacak.

Motorsport'a konuşan Paddy Lowe, "Adil olmak gerekirkse, iyi durumda olup fazla kibirli olmayan takımlarla konuşursanız size, 'İyi bir arabanız olduğunda iyi bir şansa sahip olacağınızı hesaba katmalısınız, ve bu her zaman sizin zekanızdan kaynaklanmaz' diyeceklerdir."

"Bu, bir çoğumuzun yıllar içinde öğrendiği bir mesaj."

