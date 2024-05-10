Lowe: "Mercedes, yanlış yöne gittiği için kolay kolay toparlanamayacak"

Mercedes, bir önceki kuralların olduğu dönemde seriyi domine ederek 2014'ten 2020'ye kadar her yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı.

Ancak 2022 regülasyonları takımı zayıflattı ve Mercedes şimdiye kadar düzenli yarış galibiyeti alacak kadar toparlanamadı.

Mercedes'in 2024 için yaptığı değişiklikler ise pek işe yaramış gibi gözükmüyor. George Russell yaptığı açıklamada,"Mercedes'in şu anda Grid'de yer alan en hızlı dördüncü takım olduğunu kabul etmesi gerekiyor." dedi.

2013 ile 2017 yılları arasında Mercedes için çalışan Paddy Lowe, takımın güncel kuralları yorumlarken aerodinamik açıdan bazı yanlış kararlar verdiğini düşünüyor.

Eski McLaren ve Williams teknik direktörüne göre, Mercedes'in bu aksiliklerin üstesinden gelmesi uzun zaman alacak.

Motorsport'a konuşan Paddy Lowe, "Adil olmak gerekirkse, iyi durumda olup fazla kibirli olmayan takımlarla konuşursanız size, 'İyi bir arabanız olduğunda iyi bir şansa sahip olacağınızı hesaba katmalısınız, ve bu her zaman sizin zekanızdan kaynaklanmaz' diyeceklerdir."

"Bu, bir çoğumuzun yıllar içinde öğrendiği bir mesaj."

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Paddy Lowe, Mercedes AMG F1 Executive Director, race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Williams celebrate on the podium Photo by: Sutton Images

"Mercedes aerodinamik anlamda bazı yanlış kararlar aldı. Rüzgar tünelleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği gibi kullandığımız araçlar inanılmaz derecede sofistike, ancak yine de kusurları var ve tüm takımlar bunu kabul edecektir."

"Dolayısıyla her zaman işe yaramayan bir yola girme riskiniz vardır ve Mercedes'in başına gelen de bu."

"Bunu kısa sürede toplamak çok zor."

"Takımınızda çok sayıda insan var ve fikirleri test etmek için kullandığınız tüm mekanizmalarınız günlük olarak tur zamanı üretmeli. Eğer rakipleriniz bunu yapıyorsa ve siz de üç, dört, altı ay boyunca herhangi bir sebeple geride kaldıysanız, doğru yola geri dönmeniz bile onlardan daha hızlı tur zamanları üretmeyi çok zorlaştırır. Bu yüzden geri dönmeye çalışırken uzun süre bu açığı kapatmakta zorlanırsınız." dedi.

Yakıt şirketi Zero Petroleum'un kurucusu ve şu anki CEO'su olan Lowe, "Mercedes'e baktığımda içinde bulundukları durum tam olarak bu" diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in toparlanıp toparlanamayacağı hakkındaki görüşleri sorulduğunda Lowe, "Başarabilirsiniz ya da başarısız olabilirsiniz. Her şey daha kötüye de gidebilir. Bu sporun doğasında var ve şampiyonların gelip gitmesini izlemenin bu kadar büyüleyici olmasını sağlayan şey de bu."

"İmparatorluklar yükselir ve düşer. Formula 1'in de böyle olduğunu, Romalılar ve Yunanlılar gibi olduğunu düşündüm hep. Bunun bir çok nedeni var ve Romalılarda gördüğümüz gibi bu neden rehavet olabilir."

"1992 yılında yıllardır yenilmez görünen McLaren'ı yenmekten çok mutlu olmuştuk. Hatta önce buna inanamadık bile. Ancak bir şeyler değişti ve buna bir çok şey katkıda bulunabilir." dedi.

Lowe, 2026'daki bir sonraki büyük kural değişikliğinin, Mercedes'e eski ihtişamına geri dönmesi için ihtiyaç duyduğu fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

"2026 düzenlemeleri Mercedes'in bu durumu bozup bozamayacaklarını görmek için dört gözle beklediği bir karışıklık olacak. Ancak ne yazık ki bugünün formülü daha çok seçtiğiniz ya da geliştireceğiniz yapıların mikro seviyedeki optimizasyonları ile ilgili ve bu alanda değişiklikler yapmak çok zordur." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.