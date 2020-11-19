Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Mercedes pilotu, Türkiye'de aldığı etkileyici zaferle 7. şampiyonluğunu da garantiledi ve böylece istatistiksel olarak Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olmayı başardı. Hamilton 7 şampiyonlukla Schumacher'i yakaladı ancak galibiyet fazlasıyla istatistiksel açıdan öne geçti.

Hamilton'ın aldığı başarılar genelde Mercedes'in üstünlüğüne bağlansa da, hem McLaren hem Mercedes'teki şampiyonluklarının ikisinde Hamilton'la olan Lowe, Hamilton'ın elde ettiği başarıların pilotun etkisini kanıtladığını düşünüyor.

Lowe, pilotun mu yoksa aracın mı etkisinin daha çok olduğunu bireysel yarışlara bakarak söylenebileceğini, bu yüzden Hamilton'ın kariyerine bir bütün olarak bakmak gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Lowe, "Türkiye yarışına tek başına bakarsak, onun araçta fark yarattığı oldukça açıktı."

"Evet, iyi bir araca sahip ancak onu takım arkadaşlarıyla kıyaslarsanız ve o yarışta büyük pilotların yaptıkları hatalarla kıyaslama yaparsanız, o harika bir performans üretti."

"Bu yüzden, onun başarılara etkisi % 100 değilse bile kesinlikle % 90'ların üstünde."

"Onun şu ana kadarki kariyerinin tamamına ve 7 dünya şampiyonluğuna bakarsanız, o zaman takımların harika otomobiller üretmedeki muazzam katkısını ortalamalısınız."

"Ancak Lewis gibi bir pilot, 14 sezon boyunca genel olarak lider araçlarda yer aldıysa ve 7 dünya şampiyonluğu kazandıysa, bu onun sürüşüne bağlanmalıdır."

"Tek bir şampiyonluğu seçip 'Bu onun için kolaydı' diyebilirsiniz ancak onların hiçbirisi kolay değildi. Dayanıklılık ve istikrar gibi farklı faktörler devreye girdi."

"Kendi yetenekleriyle çok fazla katkıda bulunduğunu ve şampiyonluk kazandığını söyleyen birçok büyük pilot olabilir ancak 7 şampiyonluk kazanmak çok özel bir istikrar ve dayanıklılık gerektirir." dedi.

Lowe, Hamilton'ın zor zamanlarda asla arka planda durup bir şeylerin düzelmesini beklemediğini, her zaman ilerlemeye yönelik iş ahlakına sahip olduğunu, bu sayede rakiplerini geride bıraktığını söyledi.

Daha önceden çalıştığı Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Damon Hill ve Nigel Mansell gibi isimleri kıyaslayan Lowe, "Bu isimlerden hiç birisinin her sene art arda şampiyonluk kazanmak için bu kadar ısrarcı yanı yoktu. Lewis bu konuda onlardan ayrışıyor."

"Bunu başarmak için büyük fedakarlıklar yaptı. Hayatındaki seçimleri açısından kişisel fedakarlıklar yaparak gerçekten kendisini F1'e adadı. Aynı takımda kalma istikrarını gösterdi."

"İnsanlar tüm galibiyetlerini Mercedes'te aldığını söylüyorlar. Evet, 14 senelik kariyerinde sadece iki takımda yarıştı. Bunu iyi analiz etmek lazım. Bu hikayenin arka planında istikrar, sadakat, ilişkilerin yönetimi var."

"Aynı takımda kalır ve birlikte performansı arttırırsınız. Bu hep böyle olur. Bu, iyi ilişkileri sürdürmenizi gerektirir. Bu kadar uzun süre başarı kazanan paketin bir parçası da budur." dedi.