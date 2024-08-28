Lowe: "Ferrari, Hamilton için '10 kat daha fazla' çalışacak"

Paddy Lowe kariyerinde Lewis Hamilton ile iki farklı takım ve dönemde çalıştı: 2007-2012 yılları arasında McLaren'da ve 2013-2016 yılları arasında Mercedes 'te.

Dolayısıyla İngiliz mühendis, ilk üç dünya şampiyonluğunda Hamilton'ın ekibinin önemli bir parçasıydı.

Motorsport.com'un James Allen podcast'inin konuk olan Lowe, Ferrari'ye katılma kararı alan Hamilton'ı neler beklediğini yorumladı.

Maranello'da kendisine nasıl davranılacağını düşündüğü sorulduğunda Lowe şu yanıtı verdi: “Tahmin edemiyorum."

"Ferrari'ye gitmenin çok motive edici olacağını söyleyebilirim. Bence herkes kariyerinin bir noktasında gizliden gizliye Ferrari için çalışmak ister. Ben de öyle. Sonunda böyle bir şey hiç olmadı."

Paddy Lowe, Zero Petroleum ve Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Takımı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Gelişinin takımı canlandıracağını düşünüyorum. Nigel Mansell'in 1991'de Ferrari'den ayrıldıktan sonra Williams'a geri döndüğünde takıma nasıl bir motivasyon sağladığını hatırlıyorum, çünkü ona bu işi yapabilecek bir araç verirseniz o işi yapabilecek bir sürücünüz olduğunu biliyorsunuz."

"Ona bu aracı verme sorumluluğunuz olduğunu da hissediyorsunuz ve böylece insanlar on kat daha fazla çalışıyor. İnsanların şu anda sıkı çalışmadığını söylemek istemiyorum ama araçta bir Dünya Şampiyonu ya da birden fazla Dünya Şampiyonu olduğunda biraz daha fazlasını veriyorsunuz."

Hamilton gibi bir sürücünün takıma ne getirebileceği sorusuna Lowe şunları ekledi:"Bence gazeteciler sürücülerin teknik becerileri hakkında çok konuşuyor."

"Onlar mühendis değil, sürücü. Dolayısıyla sadece küçük önerilerde bulunabilirler. Ancak bir sürücünün işe alınmasının nedeni, bir aracı çok hızlı ve özellikle baskı altında kullanıp, iyi mücadeleler verebilmesidir."

"Lewis de tüm bu niteliklere sahip. Lewis'in araçtan en iyi performansı alıp alamayacağı konusunda asla endişelenmezsiniz çünkü onun en iyisini yapacağını bilirsiniz."

"Eğer ona gerekli ekipmanı verirseniz, bunu başarır."

"Lewis inanılmaz yetenekli bir sürücü ve bu sadece hızdan ibaret değil. Bence en olağanüstü istatistik Lewis'in ilk sezonunda, ilk dokuz yarışın hepsinde podyuma çıkmasıydı."

"Onuncu yarışı onuncu bitirdi ve finişte telsizden 'nereye gitmeliyim' diye sordu. Çünkü ilk üçe girmediğimizde nereye gideceğimizi bilmiyordu. Bu, durumu oldukça iyi özetliyor. Bu durumun değişeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Lewis ilk günden beri bir yarışçıydı ve aslında bunun diğer pek çok pilotu rahatsız ettiğini biliyorum."