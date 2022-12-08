Lowe: "F1-75 daha fazla zaferi hak ediyordu"

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Ferrari, 2022 yılına fırtına gibi başladı ve ilk üç yarışın ikisini kazandı. Fakat sonrasında her şey tepetaklak oldu.

Ferrari F1-75, hızlıydı fakat dayanıklılık anlamında problemleri vardı ve kritik anlarda birden fazla kez Ferrari pilotlarının yolda kalmasına neden oldu.

Takım bir noktada motordaki sorunu çözdü ancak hem lastikleri iyi çalıştıramadı hem de Red Bull'un gelişim hızına ayak uyduramadı.

Sonuç olarak Ferrari, her iki şampiyonayı da ikinci sırada tamamladı ve şampiyonluğa yakın gibi göründüğü sezonda umduğunu bulamamış oldu.

Daha önce McLaren, Mercedes ve Williams'ın teknik direktörlüğünü yapan Paddy Lowe, F1-75'in iyi bir araç olduğunu, bu yüzden de daha fazla zaferi hak ettiğini söyledi.

Planetf1.com'a özel konuşan Lowe, "Bu yıl Ferrari'nin yeniden toparlanışı seyretmek keyif vericiydi. Bence harika bir araç ürettiler."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Daha iyi sonuçlar elde edememiş olmaları üzüntü verici çünkü bu araç daha fazla galibiyeti hak ediyordu."

"İlk üç takım arasındaki güç dengesinin değiştiğini görmek de güzeldi."

"Şahsen bütçe sınırı getirilmesinden sonra ön tarafta yine bu üç takımın yer almasına şaşırmadım çünkü mühendislik anlamında hâlâ avantajları var."

"Ayrıca harika araçlar üretmek için gereken tüm ekipmana da sahipler."

"Bu nedenle, bir yandan güç dengesinin biraz da olsa değişmesinden memnunum, ancak takımlar arasındaki hız farkının bu kadar büyük olması beni üzüyor." dedi.

Lowe, F1'de son olarak Williams'ta görev yapmıştı fakat 2019'un başında yaşanan sorunların ardından İngiliz ekipten ayrıldı.