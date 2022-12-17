Lowe: "Abu Dabi'de Mercedes'in başarısı gözden kaçırıldı"

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Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi 2021'de Yas Marina'da son tura kalırken, Red Bull ve Mercedes arasındaki takımlar arası birincilik mücadelesi de aynı şekilde sonuçlandı.

Verstappen son turda Hamilton'ı geçerek tartışmalı bir şekilde Pilotlar Şampiyonluğunu alırken, Mercedes de Red Bull ile bir yıl boyunca dört pilot arasında süren mücadelenin ardından üst üste sekizinci kez Takımlar Şampiyonluğunu elde etti.

Lowe, PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada Verstappen'in 2021'de ilk kez şampiyonluk tacını almasından 'oldukça mutlu' olduğunu ancak eski takımının Takımlar Şampiyonası sıralamasındaki başarısının yeterince konuşulmadığını düşündüğünü belirtti.

Red Bull ve Ferrari'nin sezonun büyük bölümünde sekiz kez şampiyon olan Mercedes'i büyük ölçüde geride bıraktı. Mercedes, 2022 için yapılan büyük yönetmelik değişikliklerinin ardından takım sıralamasında üçüncülüğe düştü. George Russell'ın Brezilya'daki zaferi, Mercedes'in tüm yıl boyunca kazandığı tek zaferdi.

Mercedes'in eski idari direktörü Lowe, PlanetF1.com'a verdiği demeçte, takımın 2022'ye yaptığı zorlu başlangıçtan sonra toparlanacağına dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Hiç şüphem yok."

“Bu çok zor bir süreç. Bugünlerde araçların karmaşıklığıyla birlikte, özellikle temel yönlerini sezon içinde geliştirmede hızlı olmak çok ama çok zor."

Paddy Lowe, Williams Teknik Direktörü Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images

“Bilirsiniz, zaman sürekli akıyor. Bu noktada araçtan bir şeyler çıkarmaya devam etmeniz gerekir ve neyin yanlış olduğunu bildiğinizde çok fazla hayal kırıklığı yaşarsınız, ancak bunu hızlı bir şekilde düzeltemezsiniz çünkü hızlı bir şekilde değiştirilmesi çok zor bazı parçalar içerir ve bu böyle devam eder. Bu yüzden onların [Mercedes] bu konuda yaşadıkları zorlukları anlayabiliyorum."

“Öte yandan, harika bir sezon geçirdiler, bu yüzden başardıkları şey karşısında hayal kırıklığına uğramak için hiçbir neden yok. Ve onlar da herkesin ulaşabileceği en yüksek noktanın çok ötesinde bir yerdelerdi, o yüzden takım övgüyü hak ediyor."

“Geçen yıl Abu Dabi'de üzüldüğüm noktalardan biri de her şeyin tartışmalı Pilotlar Şampiyonası ile ilgili olmasıydı."

“Mercedes'in muhteşem başarısı yeterince görülmedi, üst üste sekiz Takımlar Şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir şey."

“Bence bu Pilotlar Şampiyonasını gölgede bırakan bir konu olmalıydı, ancak korkunç bir şekilde gözden kaçırıldı." dedi.