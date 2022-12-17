Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun Sonraki / Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Formula 1 Haberler

Lowe: "Abu Dabi'de Mercedes'in başarısı gözden kaçırıldı"

Paddy Lowe, Mercedes'in art arda sekizinci Takımlar Şampiyonluğunun Abu Dabi'deki 2021 Pilotlar Şampiyonluğunu çevreleyen dramada gözden kaçırıldığına ve bunun kendi başına 'büyük bir haber' olması gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lowe: "Abu Dabi'de Mercedes'in başarısı gözden kaçırıldı"
Haberi dinle

Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi 2021'de Yas Marina'da son tura kalırken, Red Bull ve Mercedes arasındaki takımlar arası birincilik mücadelesi de aynı şekilde sonuçlandı.

Verstappen son turda Hamilton'ı geçerek tartışmalı bir şekilde Pilotlar Şampiyonluğunu alırken, Mercedes de Red Bull ile bir yıl boyunca dört pilot arasında süren mücadelenin ardından üst üste sekizinci kez Takımlar Şampiyonluğunu elde etti.

Lowe, PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada Verstappen'in 2021'de ilk kez şampiyonluk tacını almasından 'oldukça mutlu' olduğunu ancak eski takımının Takımlar Şampiyonası sıralamasındaki başarısının yeterince konuşulmadığını düşündüğünü belirtti.

Red Bull ve Ferrari'nin sezonun büyük bölümünde sekiz kez şampiyon olan Mercedes'i büyük ölçüde geride bıraktı. Mercedes, 2022 için yapılan büyük yönetmelik değişikliklerinin ardından takım sıralamasında üçüncülüğe düştü. George Russell'ın Brezilya'daki zaferi, Mercedes'in tüm yıl boyunca kazandığı tek zaferdi.

Mercedes'in eski idari direktörü Lowe, PlanetF1.com'a verdiği demeçte, takımın 2022'ye yaptığı zorlu başlangıçtan sonra toparlanacağına dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Hiç şüphem yok."

“Bu çok zor bir süreç. Bugünlerde araçların karmaşıklığıyla birlikte, özellikle temel yönlerini sezon içinde geliştirmede hızlı olmak çok ama çok zor."

Paddy Lowe, Williams Teknik Direktörü

Paddy Lowe, Williams Teknik Direktörü

Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images

“Bilirsiniz, zaman sürekli akıyor. Bu noktada araçtan bir şeyler çıkarmaya devam etmeniz gerekir ve neyin yanlış olduğunu bildiğinizde çok fazla hayal kırıklığı yaşarsınız, ancak bunu hızlı bir şekilde düzeltemezsiniz çünkü hızlı bir şekilde değiştirilmesi çok zor bazı parçalar içerir ve bu böyle devam eder. Bu yüzden onların [Mercedes] bu konuda yaşadıkları zorlukları anlayabiliyorum."

“Öte yandan, harika bir sezon geçirdiler, bu yüzden başardıkları şey karşısında hayal kırıklığına uğramak için hiçbir neden yok. Ve onlar da herkesin ulaşabileceği en yüksek noktanın çok ötesinde bir yerdelerdi, o yüzden takım övgüyü hak ediyor."

“Geçen yıl Abu Dabi'de üzüldüğüm noktalardan biri de her şeyin tartışmalı Pilotlar Şampiyonası ile ilgili olmasıydı."

“Mercedes'in muhteşem başarısı yeterince görülmedi, üst üste sekiz Takımlar Şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir şey."

“Bence bu Pilotlar Şampiyonasını gölgede bırakan bir konu olmalıydı, ancak korkunç bir şekilde gözden kaçırıldı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun
Önceki haber

Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun
Sonraki haber

Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı

Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Formula 1

Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı

Hamilton, 2022 gridinde kendisini rahatsız eden şeyi açıkladı
Formula 1

Hamilton, 2022 gridinde kendisini rahatsız eden şeyi açıkladı

Red Bull'un Cidde yarışının yeniden başlamasına tepkisi, Masi'nin Abu Dabi 2021 kararını etkiledi mi?
Formula 1

Red Bull'un Cidde yarışının yeniden başlamasına tepkisi, Masi'nin Abu Dabi 2021 kararını etkiledi mi?

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Chandhok: "Verstappen-Hamilton mücadelesi, diğer sürücüler arasındaki rekabetten farklı"
Formula 1

Chandhok: "Verstappen-Hamilton mücadelesi, diğer sürücüler arasındaki rekabetten farklı"

Rosberg: "Toto dışında Mercedes'te arkadaşım yok" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Rosberg: "Toto dışında Mercedes'te arkadaşım yok"

Mercedes neden Ferrari ve Red Bull sidepodlarını kopyalamadı?
Formula 1

Mercedes neden Ferrari ve Red Bull sidepodlarını kopyalamadı?

Son Haberler

Norris, herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"
Formula 1 Formula 1

Norris, herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"

McLaren'dan Lando Norris, tüm McLaren'ın aracı geliştirmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Palou: "Sainz şampiyonluk için gereken her şeye sahip"
Formula 1 Formula 1

Palou: "Sainz şampiyonluk için gereken her şeye sahip"

IndyCar pilotu Alex Palou'ya göre Carlos Sainz, şampiyonluk savaşı vermek için gereken tüm yeteneğe sahip.

Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Formula 1 Formula 1

Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı

Toto Wolff, Manchester City futbol menajeri Pep Guardiola ile kısa sürede kurduğu yakın ilişki ve gelecekteki 'yolculuğunda' nasıl yer alacağı hakkında konuştu.

Crutchlow: "Yamaha'daki test sürücüsü rolünün bu kadar zor olmasını beklemiyordum"
MotoGP MotoGP

Crutchlow: "Yamaha'daki test sürücüsü rolünün bu kadar zor olmasını beklemiyordum"

Üç kez MotoGP yarış galibi Cal Crutchlow, Yamaha'daki resmi test sürücüsü rolünün 'bu kadar zor' olmasını beklemediğini itiraf etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.