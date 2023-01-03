Lotterer: "En iyi pilotların hepsi F1'de olma şansına sahip değildi"
Total-Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Andre Lotterer, neden en iyi pilotların hepsinin Formula 1'de yarışamadığını açıkladı.
Lotterer on yılı aşkın bir süredir motor sporlarında en iyi sürücülerden biri olarak yer alıyor. Önce Japonya'da Super GT ve Super Formula'da yarıştı, ardından da Audi'ye katılarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Le Mans 24 Saat yarışını üç kez kazandı.
Caterham için 2014 Belçika Grand Prix'sinde F1'de bir defaya mahsus yer aldı ancak mekanik bir arıza nedeniyle sadece bir tur sürebildi. Şimdi ise 4. sezondan beri Formula E'de yarışıyor.
41 yaşındaki pilot 2023 yılında Porsche ile Hypercar sınıfında WEC'e geri dönecek ve Andretti ile Formula E'de yarışacak.
Motorsport.com'a konuşan Lotterer, “Kariyerim boyunca, en iyi pilotların hepsi F1'de yer alma fırsatı bulamadı."
“Bu yüzden en iyi pilotlar arasında pek bir şey konuşmuyoruz, yani buradaki [Formula e'deki] herkes F1'de başarılı olabilir; aynı şekilde bunun tersi de geçerli."
"[Max] Verstappen, [Michael] Schumacher, [Lewis] Hamilton gibi uzunca bir süredir 'doğru zamanda doğru yerde' olan olağanüstü yetenekler var."
“Bir momentuma sahiptiler ve büyük bir fark yarattılar." dedi.
Robin Frijns, ABT Cupra Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
F1 ve Formula E pilotları konusunda Lotterer, elektrikli yarış serisinde hiç 'paralı pilot' olmadığına dikkat çekti.
Hiç şüphesiz, Formula E gridinin kalitesi her sezon daha da artıyor ve Alman pilot; gridin F1'den daha iyi olma ihtimalini de göz ardı etmedi.
Lotterer, “F1 gridini ile karşılaştırabileceğinizi sanmıyorum çünkü burada [Formula E'de] hepimiz aynı araçlara sahibiz."
“F1'de bazı pilotlar diğerlerinden çok daha iyi araçlara sahip ve bu da gridde oldukça büyük bir fark yaratıyor."
“Ancak kesin olan bir şey var ki Formula E'de paralı pilot yok ve tüm pilotlar yeteneklerine göre seçiliyor."
“F1'de, belki de gridin dörtte üçü için durum böyledir, bu yüzden belki de dörtte birinin oraya farklı bir şekilde ulaştığını iddia edebilirsiniz. Bu her zaman böyle olmuştur."
“F1'de ön sıralardaki pilotların son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Verstappen ve yeni gelen pilotlar gerçekten inanılmaz, bu adamlar kesinlikle son derece iyi sürücüler. Ancak bizden daha yüksek bir seviyede olup olmadıklarını bilmiyorum." dedi.
2023 Formula E sezonu 14 Ocak'ta Mexico City'de başlıyor.
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