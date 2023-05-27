Losail'i büyük oranda geliştiren Katar: "F1 yarışı, Dünya Kupası gibi geçecek"

Katar, COVID-19'un etkilediği 2021 sezonunda takvime giren yarışlardan birisiydi ve tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı.

Ülke daha sonra F1 ile 10 yıllık bir anlaşma imzaladı ve FIFA Dünya Kupası ile herhangi bir çatışmayı önlemek için 2022 yılı atlandı.

İlk Formula 1 yarışı, MotoGP için tasarlanmış, küçük pit garajlarının yanı sıra padoktaki geçici misafirhane binalarında yapıldı ve bunun yarattığı büyük zorluklar vardı. F1 ile anlaştıktan sonra katar, piste tamamen yeni bir pit ve padok kompleksi inşa etti. Ayrıca tünelleri, erişimi ve park alanını iyileştirdi.

Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu Başkanı ve Losail pistinin CEO'su Amro Al-Hamad, "Dünya Kupası 2022'de bitti. Önümüzdeki 10 yıl için yeni Dünya Kupası biziz."

"Dünya Kupası sırasında pek çok ders çıkardık. Katar devletindeki tüm departmanlar, tüm yetkililer aslında o dönemde topladıkları her şeyle bize yardım etmeye hevesliler."

"Şimdi herkes Dünya Kupasından daha kaliteli etkinlik sunabilmemiz için deneyimlerini bizimle paylaşmayı istiyor." dedi.

Losail International Circuit overview Photo by: QMMF

İnşaat çalışmaları kapsamında yeni bir yarış kontrol tesisi ve medya merkezinin yanı sıra daha büyük pit garajları da inşa ediliyor.

Al-Hamad "F1 padoku son teknoloji ürünü olacak."

"Burada kaldırmadık taş bırakmadık. Dünyanın dört bir yanındaki diğer pistlerden pek çok ders aldık."

"Geçmişte MotoGP için kullandığımız pit garajlarının aksine, bu garajlar F1 yarışları için uygun hale getirildi. Elli tane garajımız var. F1 takviminde başka hiç kimsenin bu sayıda garaja sahip olduğunu sanmıyorum."

"Değişiklikler takım binalarını kapsıyor. Geçmişte sahip olduklarımızdan tamamen farklı."

"Eskiden tek bir tünelimiz vardı. Şimdi seyircilerin giriş ve çıkışlarına yardım etmek üzere dört tünelimiz var." dedi.

Gelişim çalışmaları kapsamında pist yeniden asfaltlandı fakat pist düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Grand Prix'nin Doha'da bir cadde pistine taşınma seçeneği tamamen ortadan kalkmış değil fakat kısa vadede böyle bir şey olmayacak.

Al-Hamad, "Bu zaten gündemimizde olan pek çok fikirden biriydi. Bu sadece araştırdığımız bir şeydi. Muhtemelen gelecekte söz konusu bir şey olacak."

"Gerçekleşeceğini söylemiyorum ama şu anda pek çok fikre açığız. Kaldırmadık taş bırakmıyoruz ama bu kesinleşmiş bir haber falan değil." dedi.

Losail International Circuit overview Photo by: QMMF