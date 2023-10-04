Losail'de sıcak hava etkili olacak
Katar'da gerçekleştirilecek yarış hafta sonunda hava sıcaklığı yüksek olacak.
Losail'de gerçekleştirilecek yarış için zaten yüksek sıcaklık tahminleri yapılıyordu ve son tahminler de durumun böyle olacağını işaret ediyor.
Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 39 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 31 derece olacak.
Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 derece, pazar günü de 39 derece olacak. Cuma günü takımları zorlayacak bir diğer şey de rüzgar olacak.
İlk tahminler rüzgarın hızının 39 km/s hıza kadar çıkacağını gösteriyor. Cumartesi günü 34 km/s, pazar ise 24 km/s hızda esecek.
Üç günde de yağmur ihtimali bulunmuyor.
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