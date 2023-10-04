Prime'a abone ol
Önceki / Bottas: "Bu hafta sonu puan için savaşabiliriz"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Losail'de sıcak hava etkili olacak

Katar'da gerçekleştirilecek yarış hafta sonunda hava sıcaklığı yüksek olacak.

Ekleyen:
Losail International Circuit

Losail'de gerçekleştirilecek yarış için zaten yüksek sıcaklık tahminleri yapılıyordu ve son tahminler de durumun böyle olacağını işaret ediyor.

Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 39 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 31 derece olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 derece, pazar günü de 39 derece olacak. Cuma günü takımları zorlayacak bir diğer şey de rüzgar olacak.

İlk tahminler rüzgarın hızının 39 km/s hıza kadar çıkacağını gösteriyor. Cumartesi günü 34 km/s, pazar ise 24 km/s hızda esecek.

Üç günde de yağmur ihtimali bulunmuyor.

paylaşım
yorumlar

Bottas: "Bu hafta sonu puan için savaşabiliriz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı" Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Formula 1

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Formula 1
Katar GP

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak" Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Son Haberler

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

F1 Formula 1
Katar GP

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı" Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

F1 Formula 1

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir? Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

F1 Formula 1

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

F1 Formula 1

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi” Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol