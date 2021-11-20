Losail pistinin yol tutuşu, Alfa Romeo pilotlarını şaşırtmış

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, cuma günü ilk onda yer alamadılar. Raikkonen, orta gruptaki mücadelenin yaklaşık yarım saniye gerisinde 15. olurken, trafik nedeniyle geride kalan Antonio Giovionazzi 17. oldu.

Raikkonen, günün ardından şöyle dedi: "Bence şartlar kötü değildi. Aslında beklediğimizden bile daha iyiydi."

"Geçmişte rüzgarın ve tozun, cuma gününü gerçekten zorlaştırdığı Bahreyn gibi yerlerde daha kötü şartlar vardı. Bu yüzden bu şartlar çok iyiydi."

"Gün boyunca çok sayıda tur attık ve bu yüzden umarım bu verileri, gelişmek için kullanabiliriz."

"Sıralama turları oldukça yakın olacak. Bakalım neler yapacağız."

Alfa Romeo'nun diğer pilotu Antonio Giovinazzi ise, gece boyunca daha fazla performans bulabilmelerini umut ediyor.

"Burada sürüş yapmak gerçekten güzel bir deneyimdi. İlk antrenman seansındaki yol tutuş, beni gerçekten şaşırttı."

"Pist gerçekten güzel, çok hızlı ve sürüş yapması çok keyifli. Bugün iyi bir ilk antrenman seansı geçirdik ancak ikinci seanstaki sıralama simülasyonunda trafikle karşı karşıya kaldık."

"Tüm bu yüksek hızlı virajlarda, birine yol vermek adına pek fazla yer olmadığı için, trafik konusu büyük bir mücadele olacak."

"Geçiş yapmak zor olduğu için sıralama turları gerçekten çok önemli olacak. Yarın yeni şeyler deneme ve daha iyi olmak için bir seansımız daha var."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images