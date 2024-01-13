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Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"

Sergio Perez'in 2024'e girerken yeni şampiyonluk umutları var, ancak Red Bull sözleşmesini uzatmayı başaramazsa farklı bir yarış kapısı onun için ardına kadar açılmış olacak.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing

2023 sezonunda Perez'in Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki iki zaferine karşılık Verstappen toplamda 19 yarış galibiyeti elde etti.

Sonuç olarak Perez, sezon sonunda Pilotlar Şampiyonası'nda ikinciliği elde etmeyi başardı; ancak takım arkadaşı Verstappen, Perez'in iki katından daha fazla puan elde etti. Bu da Meksikalı pilotun Milton Keynes ekibindeki geleceğinin sorgulanmasına sebep oldu.

Red Bull, Perez'in geleceğinin sorgulanmasına karşı çıkarak 2024 sonuna kadar takımda kalacağını teyit etti. 2025 için Red Bull'un, Perez'in yanı sıra Daniel Ricciardo gibi birçok seçeneği bulunuyor.

Eğer Red Bull farklı bir rota izlemeye karar verirse, Formula E şefi Alberto Longo serinin kapılarının Perez'e açık olacağını dile getirdi. 

Longo, AS'ye verdiği demeçte ,"Checo ile sürekli konuşuyorum ve umarım gerçek rekabete doğru bir sıçrama yapar." 

"Formula E onun evi, kapılar ona açık ve başımızın üstünde yeri var." dedi.

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