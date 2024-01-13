Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"
Sergio Perez'in 2024'e girerken yeni şampiyonluk umutları var, ancak Red Bull sözleşmesini uzatmayı başaramazsa farklı bir yarış kapısı onun için ardına kadar açılmış olacak.
2023 sezonunda Perez'in Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki iki zaferine karşılık Verstappen toplamda 19 yarış galibiyeti elde etti.
Sonuç olarak Perez, sezon sonunda Pilotlar Şampiyonası'nda ikinciliği elde etmeyi başardı; ancak takım arkadaşı Verstappen, Perez'in iki katından daha fazla puan elde etti. Bu da Meksikalı pilotun Milton Keynes ekibindeki geleceğinin sorgulanmasına sebep oldu.
Red Bull, Perez'in geleceğinin sorgulanmasına karşı çıkarak 2024 sonuna kadar takımda kalacağını teyit etti. 2025 için Red Bull'un, Perez'in yanı sıra Daniel Ricciardo gibi birçok seçeneği bulunuyor.
Eğer Red Bull farklı bir rota izlemeye karar verirse, Formula E şefi Alberto Longo serinin kapılarının Perez'e açık olacağını dile getirdi.
Longo, AS'ye verdiği demeçte ,"Checo ile sürekli konuşuyorum ve umarım gerçek rekabete doğru bir sıçrama yapar."
"Formula E onun evi, kapılar ona açık ve başımızın üstünde yeri var." dedi.
Son Haberler
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak? 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir" Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı" Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar