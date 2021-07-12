Londra, Formula 1 yarışı düzenlemeye sıcak bakıyor

Formula 1, uzun süredir Londra'da bir cadde yarışı düzenlemek istiyor ve geçmişte bu konuda çeşitli görüşmeler yapılsa da, hiçbir zaman sonuç çıkmadı.

Temel düşünce, Silverstone'un yanı sıra ikinci bir İngiltere yarışı düzenlemek. Son dönemde bu konudaki iddialar giderek artarken, F1 yönetiminin Londra Grand Prix'si adı altında bir cadde yarışı düzenlemek istediği söyleniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek istediğini söyledi.

Khan şöyle dedi: "Formula 1 ile görüşüyoruz ve cadde yarışı fikrini çok seviyorlar."

"Mevcut Formula 1 şampiyonu bir İngiliz; Doğrusu Lewis Hamilton, hem ülkemizin hem de sporumuzun gururu."

"Grand Prix'si başkente getirmek harika olurdu, böylece İngiltere'de iki yarış olur: Biri Londra'da, diğeri Silverstone'da."

"Gelecek yıl, yarışı konuşmak için çok erken ama Formula 1'deki partnerlerimizin çalışmalarından çok etkilendim ve bu projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyorum."

Uzun süredir Britanya'daki yarışa Silverstone ev sahipliği yapıyor ve yakın zamanda yeni bir anlaşma daha yapabilecekleri düşünülüyor.