Londra Docklands, potansiyel bir yeni F1 pisti olabilir

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Londra'nın doğusundaki nehir kıyısı bölgesini dönüştürmeye yönelik bu büyük plan, çevre uzmanı olan LDN Kolektifi ve danışmanlık firması DAR tarafından ortaya atıldı.

'Spor ve eğlence için dünya çapında tanınan bir sahil destinasyonu' yaratma tekliflerinin bir parçası doğrultusunda, yüksek hızlı bir sokak pisti olarak bir Londra Grand Prix'si düşünülüyor.

Önerilen 3.64 mil [5.85 km] uzunluğundaki pistte saatte ortalama 127 mil hızda [204 km] 22 viraj yer alacak ve tahmini tur süresi 1:42 olacak.

Pistin tam gaz gidilen bölümleri, geçiş olanağını en üst düzeye çıkarmak için sert frenleme bölgeleri ile birleşecek. Bu pist, Kanada'daki Montreal pistinin Britanya'daki muadili olarak betimleniyor.

Londra Grand Prix'sine yönelik bu konseptin Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sine ek olarak gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Docklands pistinin yeniden geliştirilmesine yönelik teklifle, bisiklet ve koşu pistleri oluşturabilen, ancak daha sonra FIA sınıfı bir pist yüzeyini kullanmak için sökülebilen yüzer platformların yoğun bir şekilde kullanılması öngörülüyor.

Yüzer platformlar, toplam 95.000 kapasiteli tribünler ve pist kenarı eğlence tesisleri oluşturmak için geçici olarak yeniden kullanılacak.

Ek olarak, pist için 'benzersiz' bir pit şeridi açıklandı. Pit şeridi, Formula E'nin Londra E-Prix'sine ev sahipliği yapan ExCeL'in birinci kattaki servis ve yükleme bölümü boyunca uzanacak.

London E-Prix start Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu yükseltilmiş platform, izleme olanaklarını arttıracak ve ana düzlükte, pist ile pit şeridi arasında bir tribünün yer almasını sağlayacak.

LDN Collective CEO'su Max Farrell, bu konuda şunları söyledi: "Formula 1'in burada bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak istediğini biliyoruz, bu yüzden tüm gereksinimlerini ve yönetmeliklerini karşılayan bir pist tasarladık."

"Newham Konseyi ile birlikte bir su stratejisi ve planlama çerçevesi geliştiren Büyük Londra İdaresi ile teklifleri görüştük ve bu çerçeveye uyum sağlamayı umuyoruz."

"F1 olsun ya da olmasın, bu teklifler dönüşümsel niteliktedir ve pandemiden sonra Londra ve Birleşik Krallık'a küresel anlamda büyük bir destek olacaktır."

Londra Grand Prix'si fikri, F1 yönetimine her zaman cazip gelmiştir.

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone'un 2010'ların başında, Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere başkentin en ünlü yerlerinden geçen bir sokak pistini hedeflediği söyleniyordu.

Silverstone'u 2019'da yeni sözleşmesini oluştururken koruyucu maddeleri müzakere etmeye teşvik eden F1'in sahibi Liberty Media tarafından da değerlendirildi.

Ancak Autosport'a göre, Formula 1 ile LDN Collective ve DAR arasında şu anda herhangi bir görüşme yok.