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Formula 1

Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Logan Sargeant, Williams takım patronu James Vowles'un diğer pilotlarla görüşmelere başlamasıyla birlikte, F1 pilotluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Burhan Güneydaş
Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın 2025 sezonu için Williams F1 koltuğunu kaybetme "riski" altında olduğunu açıkça belirtti.

Imola'daki Emilia-Romagna Grand Prix'sinden önce Williams için yoğun bir hafta oldu. Takım, Alex Albon ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Albon'un 2025 yılındaki takım arkadaşı kim olacak henüz belli değil. Vowles, Perşembe günü en az üç farklı pilotla görüşme yaptıklarını açıkladı.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin koltuk için potansiyel adaylar olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda, Valtteri Bottas'ın Williams'a geri dönüş ihtimali de var.

Sargeant şu anda Williams koltuğunda oturuyor fakat performans yetersizliği nedeniyle yerini sezon ortasında Mercedes genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli'ye bırakabileceği yönünde yoğun spekülasyonlar var.

Imola'daki 1. antrenman seansından sonra Sky ile konuşan Vowles, Sargeant'ın durumu hakkında bilgi verdi.

Vowles, "Onunla doğrudan konuştuk. Risk altında olduğu basit bir gerçek."

"Daha yüksek performans göstermeli. Bu meritokrasi. Ona yardımcı oluyorum ve başarılı olmasını istiyorum. Aynı zamanda birkaç pilot ile daha görüşüyoruz. Çünkü 2025, 2026, 2027 yapılanmamız doğru olmalı."

"Hazır olduğumuzda size geleceğiz. Birkaç hafta içinde bu alanda bazı potansiyel haberler göreceğinizi söyleyebilirim." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vowles, Williams'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde Sargeant'ı başka bir pilot ile değiştirmek istemediğini açıkladı.

"Bu sezon ile ilgili değil, önümüzdeki sezonlar için konuşuyorum. Benim bahsettiğim şey gelecekteki temelleri yaratmak ile ilgili." dedi.

Alex Albon ile anlaşma sağlanmadan önce, yetenekli Taylandlı pilotun Red Bull'a ve hatta potansiyel olarak Mercedes'e geri dönebileceği yönünde söylentiler vardı.

Vowles, Albon ile yeniden anlaşmayı "büyük bir niyet beyanı" olarak nitelendirdi.

Vowles, "Sosyal medyada anlaşma sağlandığında ekibin tepkisini paylaştık. Umut ettiğimiz gibi, tüm organizasyon coşkuyla doldu."

"Dört beş aydır bu konu üzerinde beraber çalışıyoruz. Ona ne yaptığımızı, neden yaptığımızı, neden bu kadar zaman aldığını tüm adımlarıyla anlatıyorum. Bunu görebiliyor, yatırımımızın nereye gittiğini görebiliyor. Bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor. Fırsatları vardı ancak bu hem onun hem benim hem de Williams'ın büyük bir niyet beyanı." dedi.

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