Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Williams'ın Sargeant'tan beklentisi: "Daha tutarlı ve kazasız yarışlar"

Williams pilotu Sargeant'ın 2024 gridinde yer alıp almayacağı halen büyük soru işareti olmaya devam ediyor. Sezon başından beri beklentilerin uzağında bir performans gösteren Amerikalı pilot, Williams’ın kendisinden tutarlı ve kazasız yarışmasını beklediğini söyledi.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Logan Sargeant, Williams Racing

Sargeant, 17 Grand Prix’te tek bir puan alamaması ve son dönemdeki kazaları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2024 sezonunda yarışmasının hâlâ belirsiz olması hakkındaki sorulara cevap veren Sargeant, gelecek sezon koltuğunu garantilemek için mucizeler yaratmasına gerek olmadığını, Williams’ın kendisinden tutarlı ve kazasız bir performans beklediğini dile getirdi. 

Amerikalı pilotun Formula 1 gridinde olmaması gerektiğini söyleyen sesler ise artmaya devam ediyor. Sargeant’ı eleştirenler Williams’ın Felipe Drugovich, Liam Lawson ya da Mick Schumacher gibi isimlerle başarılı olacağı kanaatinde.

Geçtiğimiz günlerde Williams takım patronu James Vowles, Sargeant ile devam etmek istediklerini ancak sezon sonuna kadar kesin bir karar vermeyeceklerini açıkça belirtmişti.

Görünen o ki Amerikalı pilotun kendisini kanıtlamak ve gelecek sezon Williams’la devam etmeyi garantilemek için yüksek performans göstermesi gereken beş yarış daha var. 

Sargeant, Williams’ın koyduğu kriterlerin ulaşılamaz olmadığını ve sadece tutarlı ve kazasız hafta sonları geçirmesini istediklerini söyledi. Amerikalı pilot düşüncelerini şöyle açıkladı: “Özel bir performans ortaya koymamı istemediler. Tek istedikleri tutarlı ve temiz yarışlar geçirmem oldu. Benim de tek hedefim bu. Sadece tutarlı ve kazasız hafta sonları geçirmem ve aracın limitlerinin farkında olmam gerekiyor.”

Sezon başından beri Sargeant, özellikle sıralama turlarında çok kötü performans gösterdi. Sıralama turlarında yalnızca üç kez Q2’ye kalabilen Amerikalı pilot, ana yarışlarda da kötü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Sezon başından beri gösterdiği performans üzerine açıklamalar yapan Sargeant, şöyle söyledi: “Zaman zaman hayal kırıklığına sebep olan performanslar sergilediğim aşikar.”

“Aslında yaz arasından bu yana hızlandığımı düşünüyorum. Önemli olan tüm iyi parçaları bir araya getirmek. Özellikle de sıralama turlarında tek bir tur atıyorsunuz ve tur süreniz kötü olabiliyor. Zor olan da her zaman tutarlı performans gösterip iyi tur süreleri elde etmek.”

“Açıkçası performansımı geliştirebileceğime dair inançlıyım.”

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45

Sargeant sezon başından beri gösterdiği performansla 17 yarış haftasında hiçbir puan alamadı. Sargeant’ın takım arkadaşı Alex Albon ise topladığı 21 puan ile Williams’ın takımlar şampiyonasında 7. sırada olmasının tek mimarı durumunda.

Bu hafta sonu ABD Grand Prix’sinde ev sahibi konumunda yarışacak Amerikalı pilot, kendi ülkesinde iyi bir performans göstermeyi beklediğini söyledi.

Sargeant, “İyi bir performans sergilemek harika olurdu.”

“Tek hedefimiz bu hafta sonu iyi bir performans sergilemek. Sprint haftası olduğunu düşünürsek önümüzde iki sıralama turu ve iki yarış var. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inancım tam.” dedi.

Açıklamalarına devam eden 22 yaşındaki pilot, hafta sonuna dair beklentilerini detaylandırdı: “Sezon boyunca bizim için zorlu bir süreç yaşadık. Diğer yandan rakip takımlar gittikçe daha fazla güncelleme getiriyor. Biz ise Williams olarak elimizdekilerle yetinerek gelecek sezona odaklanmış durumdayız. Ancak Alex’in sezon boyunca gösterdiği gibi elimizde puanlar alacak fırsat var. Sadece doğru zamanda doğru yerde olmak ve kaza yapmamak gerekiyor. Benim de yapmam gereken şey bu.”

“Hafta sonu için net bir şey söyleyemem, araç piste çıkana kadar ne olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak her zaman olduğu gibi zor bir hafta sonu olacağından eminim. Her zaman üst sıralar için mücadele ediyoruz ancak şu andaki bulunduğumuz durumu düşünürsek bu kolay bir şey değil.” 

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Sargeant konusuna dair açıklamalar yapan Williams takım patronu Vowles ise, “Pilotumuzun zaman zaman kazalara yol açan tutarsız bir performansı var.”

“Çaylak pilotlarımıza emek harcamamız gerektiğini daha önce de söylemiştim. Sargeant’ı Williams koltuğuna biz oturttuk ve kendisi neredeyse hiç test yapma fırsatı bulamadı.”

“Ancak Sargeant’ta beklentimiz gelişmeye devam etmesi ve tutarlı bir sürüş gerçekleştirmesi. Kazalardan uzak ve tutarlı bir performans gösterdiğinde başarılı olacağından şüphemiz yok.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
Sonraki haber 2023 Amerika GP 1. antrenman: Verstappen zirvede, Leclerc ve Hamilton takipte

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Fırat Kocaman
Norris: "Vegas’ta ellerimizi ısıtmamız gerekecek"

Norris: "Vegas’ta ellerimizi ısıtmamız gerekecek"

Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Vegas’ta ellerimizi ısıtmamız gerekecek" Norris: "Vegas’ta ellerimizi ısıtmamız gerekecek"

Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor”

Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor”

Formula 1

Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor” Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor”

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2024 takvimi açıklandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2024 takvimi açıklandı

WRC

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2024 takvimi açıklandı Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2024 takvimi açıklandı

Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"

Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"

Formula 1
İtalya GP

Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak" Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"

Vowles: "Albon'un Monza performansı, Kanada'dan bile daha iyiydi"

Vowles: "Albon'un Monza performansı, Kanada'dan bile daha iyiydi"

Formula 1
İtalya GP

Vowles: "Albon'un Monza performansı, Kanada'dan bile daha iyiydi" Vowles: "Albon'un Monza performansı, Kanada'dan bile daha iyiydi"

Albon: "Belki McLaren ve Aston Martin'e karşı bir şeyler yapabiliriz"

Albon: "Belki McLaren ve Aston Martin'e karşı bir şeyler yapabiliriz"

Formula 1
İtalya GP

Albon: "Belki McLaren ve Aston Martin'e karşı bir şeyler yapabiliriz" Albon: "Belki McLaren ve Aston Martin'e karşı bir şeyler yapabiliriz"

Williams
Daha fazlası
Williams
Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi

Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi

Formula 1
Katar GP

Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Formula 1
Katar GP

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek

Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek

Formula 1
Katar GP

Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek

Son Haberler

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

F1 Formula 1
Amerika GP

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz" Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi" Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu" Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol