Williams'ın Sargeant'tan beklentisi: "Daha tutarlı ve kazasız yarışlar"

Sargeant, 17 Grand Prix’te tek bir puan alamaması ve son dönemdeki kazaları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2024 sezonunda yarışmasının hâlâ belirsiz olması hakkındaki sorulara cevap veren Sargeant, gelecek sezon koltuğunu garantilemek için mucizeler yaratmasına gerek olmadığını, Williams’ın kendisinden tutarlı ve kazasız bir performans beklediğini dile getirdi.

Amerikalı pilotun Formula 1 gridinde olmaması gerektiğini söyleyen sesler ise artmaya devam ediyor. Sargeant’ı eleştirenler Williams’ın Felipe Drugovich, Liam Lawson ya da Mick Schumacher gibi isimlerle başarılı olacağı kanaatinde.

Geçtiğimiz günlerde Williams takım patronu James Vowles, Sargeant ile devam etmek istediklerini ancak sezon sonuna kadar kesin bir karar vermeyeceklerini açıkça belirtmişti.

Görünen o ki Amerikalı pilotun kendisini kanıtlamak ve gelecek sezon Williams’la devam etmeyi garantilemek için yüksek performans göstermesi gereken beş yarış daha var.

Sargeant, Williams’ın koyduğu kriterlerin ulaşılamaz olmadığını ve sadece tutarlı ve kazasız hafta sonları geçirmesini istediklerini söyledi. Amerikalı pilot düşüncelerini şöyle açıkladı: “Özel bir performans ortaya koymamı istemediler. Tek istedikleri tutarlı ve temiz yarışlar geçirmem oldu. Benim de tek hedefim bu. Sadece tutarlı ve kazasız hafta sonları geçirmem ve aracın limitlerinin farkında olmam gerekiyor.”

Sezon başından beri Sargeant, özellikle sıralama turlarında çok kötü performans gösterdi. Sıralama turlarında yalnızca üç kez Q2’ye kalabilen Amerikalı pilot, ana yarışlarda da kötü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başından beri gösterdiği performans üzerine açıklamalar yapan Sargeant, şöyle söyledi: “Zaman zaman hayal kırıklığına sebep olan performanslar sergilediğim aşikar.”

“Aslında yaz arasından bu yana hızlandığımı düşünüyorum. Önemli olan tüm iyi parçaları bir araya getirmek. Özellikle de sıralama turlarında tek bir tur atıyorsunuz ve tur süreniz kötü olabiliyor. Zor olan da her zaman tutarlı performans gösterip iyi tur süreleri elde etmek.”

“Açıkçası performansımı geliştirebileceğime dair inançlıyım.”

Fotoğraf: Williams Alex Albon, Williams FW45

Sargeant sezon başından beri gösterdiği performansla 17 yarış haftasında hiçbir puan alamadı. Sargeant’ın takım arkadaşı Alex Albon ise topladığı 21 puan ile Williams’ın takımlar şampiyonasında 7. sırada olmasının tek mimarı durumunda.

Bu hafta sonu ABD Grand Prix’sinde ev sahibi konumunda yarışacak Amerikalı pilot, kendi ülkesinde iyi bir performans göstermeyi beklediğini söyledi.

Sargeant, “İyi bir performans sergilemek harika olurdu.”

“Tek hedefimiz bu hafta sonu iyi bir performans sergilemek. Sprint haftası olduğunu düşünürsek önümüzde iki sıralama turu ve iki yarış var. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inancım tam.” dedi.

Açıklamalarına devam eden 22 yaşındaki pilot, hafta sonuna dair beklentilerini detaylandırdı: “Sezon boyunca bizim için zorlu bir süreç yaşadık. Diğer yandan rakip takımlar gittikçe daha fazla güncelleme getiriyor. Biz ise Williams olarak elimizdekilerle yetinerek gelecek sezona odaklanmış durumdayız. Ancak Alex’in sezon boyunca gösterdiği gibi elimizde puanlar alacak fırsat var. Sadece doğru zamanda doğru yerde olmak ve kaza yapmamak gerekiyor. Benim de yapmam gereken şey bu.”

“Hafta sonu için net bir şey söyleyemem, araç piste çıkana kadar ne olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak her zaman olduğu gibi zor bir hafta sonu olacağından eminim. Her zaman üst sıralar için mücadele ediyoruz ancak şu andaki bulunduğumuz durumu düşünürsek bu kolay bir şey değil.”

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Sargeant konusuna dair açıklamalar yapan Williams takım patronu Vowles ise, “Pilotumuzun zaman zaman kazalara yol açan tutarsız bir performansı var.”

“Çaylak pilotlarımıza emek harcamamız gerektiğini daha önce de söylemiştim. Sargeant’ı Williams koltuğuna biz oturttuk ve kendisi neredeyse hiç test yapma fırsatı bulamadı.”

“Ancak Sargeant’ta beklentimiz gelişmeye devam etmesi ve tutarlı bir sürüş gerçekleştirmesi. Kazalardan uzak ve tutarlı bir performans gösterdiğinde başarılı olacağından şüphemiz yok.” dedi.