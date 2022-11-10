Logan Sargeant hangi şartlarda süper lisans alabilir?

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Bu ayın başında Williams, Logan Sargeant'ın süper lisans alması halinde gelecek yıl Alexander Albon'un takım arkadaşı olacağını duyurdu. Colton Herta konusunda FIA, bu tarz konularda istisna olmayacağını açıkça belirtti. Sargeant bundan ötürü 40 süper lisans puanı toplamak üzerinde.

Amerikalı pilot şu anda çeşitli serilerde yarışıp, Avusturya'daki antrenman seansında piste çıkarak 28 puan topladı. Sürücü, bir F1 antrenman seansında 100 kilometreyi kazasız belasız ya da ceza almadan tamamlarsa, ekstra puan kazanıyor. Sargeant Meksika'da bir tur daha atabilseydi, bir puan alacaktı. Bu nedenle hem Brezilya hem de Abu Dhabi'nin ilk seansında piste çıkması neredeyse zorunlu hale geldi.

Sao Paulo'da Williams için Risk

Cumartesi sabahı 2. antrenman seansında piste çıkacak olan Sargeant, Alex Albon'un ayarlarıyla sürüş yapmak zorunda kalacak. Bu hem takım hem de genç sürücü için bir risk.

Amerikalı sürücü bu ilk antrenman seansında en az 24 tur atabilirse, bir süper lisans puanı alacak. Abu Dhabi'de de 100 km'yi aşabilirse toplam süper lisans puanı 30'a çıkacak.

Bu da her şeyin Abu Dhabi'de yapılacak son Formula 2 yarışında belirleneceği anlamına geliyor. Sargeant şu anda şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor ve sezonu ilk altıda tamamlayabilirse 10 lisans puanı alacak. Bu da süper lisans puanı için yeterli olacak.

Fakat şampiyonada, 10. sıradaki Juri Vips ile arasında 15 puan var.

Fakat Sargeant için hâlâ bir çıkış yolu var. FIA kurallarına göre F2 sezonunun tamamını ceza puanı almadan tamamlayabilirse, süper lisansına iki bonus puan eklenecek. Genç sürücü de şimdiye kadar tek bir ceza puanı dahi almadı. Ayrıca F3'te yarıştığı 2021'de de durum aynıydı. Bu puanlar dahil edildiğinde, F2'yi ilk sekizde bitirmesi yeterli olacak.

Williams takım patronu Jost Capito, Austin'de yaptığı açıklamada, Sargeant'ın süper lisansını alamaması durumunda henüz somut bir planlarının olmadığını söyledi.

Takım her şeyin yolunda gideceğinden emin. Ancak henüz kesinleşmemiş olması, Abu Dhabi F2 hafta sonunu takım ve Sargeant için çok önemli kılıyor.