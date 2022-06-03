Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Russell: "Albon, Williams'ta olağanüstü bir iş yaptı" Sonraki / Brundle: "Hamilton ve Alonso arasında hâlâ gerginlik var"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Lobato: "Yarış kontrol eskiye göre daha kötü durumda"

Monako GP'sinin 1 saat ertelenmesi ve bu süreçte yaşanan iletişim kopukluğu halen birçok gazeteci tarafından eleştirilmekte.

Ekleyen:
Lobato: "Yarış kontrol eskiye göre daha kötü durumda"
Haberi dinle

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Monako GP'sinde alınan kararlar, hakemlerin bir kez daha eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu. 

Hakemler yağmur ihtimali nedeniyle startı iki kez erteledi. 16 dakika geç başlayan yarış, şiddetli yağmur nedeniyle yalnızca iki turun ardından kırmızı bayrakla askıya alındı ve toplam 1 saat 5 dakikalık bir aranın ardından yarış gerçek anlamda başlayabildi.

İspanyol gazeteci Antonio Lobato yarış hakemlerini eleştiren önemli isimlerden birisiydi.  Soymotor.com'un Twitch kanalında konuşan Lobato, "Hakemleri yargılayamadığımız bir kısım var, o da elektrik şebekesinde bir sorun yaşadıklarını ve trafik ışıklarının tamamını kullanamayacaklarını söylemeleri."

“Bu kabul edilebilir, ancak çok saçma durumlar da vardı, özellikle de iletişim konusunda."

"Söylediklerimi sadece Formula 1'in bize gönderdiği bilgilerin üçüncü sayfasına, yani yarış kontrolden gelen tüm mesajların bulunduğu sayfaya dayandırıyorum. Bilgi akışı oldukça yetersizdi. Bir noktada yarışın başlayıp başlamadığını veya formasyon turunun ardından yarış saatinin devreye girip girmediğini bile anlayamadık."

"Michael Masi 'silinip atıldı'. Abu Dhabi'de olanlar çok büyüktü, ancak bir daha hiçbir yarışta böyle bir durumda kalmak istemiyoruz, dolayısıyla bu hafta sonu hakemler için ciddi bir kayıp oldu."

"Bu ekibin Abu Dhabi benzeri bir durumda nasıl davranacaklarını bilmiyorum ancak bana sorarsanız eskisinden daha kötü durumdayız." dedi.

Eduardo Freitas, Race Director, FIA

Eduardo Freitas, Race Director, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Russell: "Albon, Williams'ta olağanüstü bir iş yaptı"
Önceki haber

Russell: "Albon, Williams'ta olağanüstü bir iş yaptı"
Sonraki haber

Brundle: "Hamilton ve Alonso arasında hâlâ gerginlik var"

Brundle: "Hamilton ve Alonso arasında hâlâ gerginlik var"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Villeneuve: "Ferrari ivme kaybetti" Azerbaycan GP
Formula 1

Villeneuve: "Ferrari ivme kaybetti"

Palmer, Sainz'ın pite girmeme kararından etkilenmiş Monako GP
Formula 1

Palmer, Sainz'ın pite girmeme kararından etkilenmiş

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız" Monako GP
Formula 1

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"

Son Haberler

Norris, F1 kariyeri bittikten sonra Le Mans'a girmeyi hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Norris, F1 kariyeri bittikten sonra Le Mans'a girmeyi hedefliyor

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor

"Ricciardo'nun McLaren kontratını sadece kendisi erken feshedebilir"
Formula 1 Formula 1

"Ricciardo'nun McLaren kontratını sadece kendisi erken feshedebilir"

Terruzzi: "Sainz, Monako GP'deki rolünü yanlış anladı"
Formula 1 Formula 1

Terruzzi: "Sainz, Monako GP'deki rolünü yanlış anladı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.