Lobato: "Yarış kontrol eskiye göre daha kötü durumda"

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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Monako GP'sinde alınan kararlar, hakemlerin bir kez daha eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.

Hakemler yağmur ihtimali nedeniyle startı iki kez erteledi. 16 dakika geç başlayan yarış, şiddetli yağmur nedeniyle yalnızca iki turun ardından kırmızı bayrakla askıya alındı ve toplam 1 saat 5 dakikalık bir aranın ardından yarış gerçek anlamda başlayabildi.

İspanyol gazeteci Antonio Lobato yarış hakemlerini eleştiren önemli isimlerden birisiydi. Soymotor.com'un Twitch kanalında konuşan Lobato, "Hakemleri yargılayamadığımız bir kısım var, o da elektrik şebekesinde bir sorun yaşadıklarını ve trafik ışıklarının tamamını kullanamayacaklarını söylemeleri."

“Bu kabul edilebilir, ancak çok saçma durumlar da vardı, özellikle de iletişim konusunda."

"Söylediklerimi sadece Formula 1'in bize gönderdiği bilgilerin üçüncü sayfasına, yani yarış kontrolden gelen tüm mesajların bulunduğu sayfaya dayandırıyorum. Bilgi akışı oldukça yetersizdi. Bir noktada yarışın başlayıp başlamadığını veya formasyon turunun ardından yarış saatinin devreye girip girmediğini bile anlayamadık."

"Michael Masi 'silinip atıldı'. Abu Dhabi'de olanlar çok büyüktü, ancak bir daha hiçbir yarışta böyle bir durumda kalmak istemiyoruz, dolayısıyla bu hafta sonu hakemler için ciddi bir kayıp oldu."

"Bu ekibin Abu Dhabi benzeri bir durumda nasıl davranacaklarını bilmiyorum ancak bana sorarsanız eskisinden daha kötü durumdayız." dedi.

Eduardo Freitas, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images