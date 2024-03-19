Lobato: "Verstappen'in 'baskınlığı' normal değil"
Uzun süredir F1 yorumculuğu yapan İspanyol Antonio Lobato, Max Verstappen'in baskınlığına şüpheyle yaklaşıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Shameem Fahath
Red Bull geçen sezon 23 yarışın 22'sini kazandı ve üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen de bunların 19'unda damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Ancak Pazar günü konuşan Lobato, yakında başka pilotların da yarış kazanmasını beklediğini söyledi.
Ancak Verstappen'in hakimiyetinin Formula 1 için bir sorun olduğunu da kabul etti.
Lobato, DAZN'a verdiği demeçte, "Bir sorunumuz var. Onun adı Max, soyadı Verstappen!"
"Fakat Max dışında başka bir sürücünün zaferini yorumlayacağımdan eminim. Eğer bu yıl olmazsa, gelecek yıl olacak."
"Geçen gün bir istatistik gördüm. Son 20 yarışın 19'unu Max kazandı. Sadece Carlos Sainz ondan bir tane zafer alabildi."
"Yani şu anda mücadelenin tuhaf yanı birinin Verstappen'i yenip yenemeyeceğini görmek." dedi.
Lobato, F1'de baskın dönemlerin normal olduğunu kabul ediyor ancak bunun boyutunun "çok fazla" olduğunu düşünüyor.
"Böyle dönemler elbette var ancak yaşadığımız şeyin normal olmadığını açıkça belirtmeliyiz."
"Sorun yaşamıyor, başına bir şey gelmiyor, tek bir hata yapmıyor. Bu aslında üzüntü verici çünkü arkasında güzel mücadeleler var."
Pedro De La Rosa, HRT Formula One Team walks the track with Antonio Lobato, Antena 3 TV
Fotoğraf: Sutton Images
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