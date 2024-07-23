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Formula 1 Macaristan GP

Lobato: "Red Bull, FIA'nın araçta bulduğu 'yasal olmayan' çözümler sonrası yavaşladı"

F1 yorumcusu Antonio Lobato, Red Bull'un performansındaki düşüşün FIA'nın RB20'nin yasallığını sorgulamasının bir sonucu olduğunu iddia ediyor

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, sezonun ilk yarısında Monako GP'sine kadarki yedi yarışın beşini kazanarak baskın bir performans sergiledi ve 2023 sezonunu tekrarlayacak gibiydi.

Monako'daki kötü hafta sonunun ardından Kanada ve İspanya'da kazansalar da, performansları sezon başındaki kadar baskın değildi.

Üstelik son yarışlarda McLaren, Mercedes ve Ferrari tarafından yakalandılar; son yarış Macaristan'da da açıkça McLaren'dan yavaş kaldılar.

Macaristan GP 'sindeki 2. antrenman seansında konuşan yorumcu Lobato, Red Bull'un son dönemdeki performans düşüşünün FIA'nın RB20'nin bazı parçalarına müdahale etmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Labato DAZN yayınında, "İki farklı takımdan, FIA'nın Red Bull'dan bazı parçalarını değiştirmesi istendiği konusunda emin olduklarını duydum." dedi.

 

Meslektaşı Tomás Schlafer bunun üzerine, “Takımlar -Red Bull'un aracında- yasal olmayan bir şey mi buldu?" diye sordu.

Lobato ise, “Evet, FIA da bunu doğrulayıp, bunları kaldırmalarını söyledi.” dedi.

Bazı takımlara yönelik müsamaha konusunda Lobato, “İhlalin ciddiyetine veya yasa dışılığa bağlı olduğunu düşünmek istiyorum. McLaren’in fren kampanalarında tespit edilen delikle ilgili de çok şey konuşuldu.”

“Görünüşe göre Red Bull bilgi istedi ve 'Bu yapılabilir mi?' diye sordu. Aslında bu yapılabilir, o deliğe sahip olabilirsiniz çünkü cuma günleri sensör kullanmanıza izin veriliyor."

"Size söyleyecekleri tek şey, bunu sıralama turlarında veya yarışta kullanamayacağınızdır."

“Bazı sıralamalarda veya sprint yarışlarında bu deliği kapatmadıklarını söylüyorlar, bu yüzden Red Bull şikayet ediyor. Bunun bir avantaj olabileceğini söylüyor."

“McLaren'dan insanlarla konuştum ve 'eğer kapatmadıysak unutkanlıktan. Hiçbir avantaj yok, sadece bant koymayı unuttuk' diyorlar."

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