LKY SUNZ ekibi Formula 1'e katılma başvurusu yapacak

FIA, 2023'ün başında, yeni bir ihale süreci başlattığını duyurdu ve 2025 sonrası için F1'e katılım başvurularını açtı.

Andretti Cadillac, Craig Pollock'un Formula Equal takımı ve Hitech'in sahibi Oliver Oakes'un H26 projesi gibi birkaç aday zaten ortaya çıkmış durumda..

Bugün dördüncü bir potansiyel aday yani Güney Doğu Asya'dan LKY SUNZ takımı ortaya çıktı. Proje, daha önce bir başka Formula 1 takımı projesi olan Panthera Asia F1 Team'in kurucuları arasında yer alan ve SMP Racing/BR Engineering'in yöneticiliğini yapmış olan Benjamin Durand ile bağlantılı.

LKY SUNZ, Durand ile birlikte Panthera projesinin diğer üyelerini de bünyesine katıyor: Paul Fleming yönetici ve Andrew Pyra ise ticari direktör olarak görev alacak.

LKY SUNZ halihazırda Amerika merkezli Legends Advocates Sports Group'tan ve Asya'dan önemli şirketlerden yatırım almış durumda. Takım, Güneydoğu Asya'da yeni bir fabrika kurmayı planlıyor, ancak araçların ilk montajı Avrupa'daki bir fabrikada yapılacak.

Takımın adı, 'Asya mirasını' sembolize etmek üzere birçok Asya bayrağında yer alan Lucky ve Sun kısaltmalarını içeriyor. LKY SUNZ, Kuzey Amerika'dan Asya ve Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki topluluklarla bağlantı kurarak "yeterince temsil edilmeyen gruplara motor sporlarında fırsatlar sunmak" istiyor.

Durand, "Planlarımızı gerçeğe dönüştürmek için motor sporları dünyasından yöneticiler, müzik ve eğlence sektöründen uzmanlar ve yaratıcı kişilerden oluşan ve vizyonumuzu hayata geçirmemize yardımcı olacak etkileyici bir ekip kurduk." dedi.

FIA, ilgilenen ekiplerin ön başvurularını 15 Mayıs'a kadar kabul ediyor. Resmi başvurular için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.