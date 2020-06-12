Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı

Lawrence Stroll tarafından satın alınmasının ardından büyük bir değişime uğrayan Racing Point takımındaki değişiklikler devam ediyor.

Gelecek yıl Aston Martin haline gelecek olan Racing Point, yönetimini güçlendirmeye devam ediyor.

Ünlü İngiliz futbol kulübü Liverpool'un ticari direktörü olan Olly Dale, artık Racing Point'in ticari direktörü olacak.

Dale, 2019'un Temmuz ayında İngiliz ekipten ayrılma kararı almıştı.

Dale özellikle sponsor bulma konusundaki başarılarıyla göze çarpıyor.