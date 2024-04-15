Liuzzi: "Sainz inanılmaz bir ilerleme kaydetti"

Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılmak durumunda kalacak çünkü koltuğunu Lewis Hamilton'a kaybediyor.

Sainz'ın gelecek yıl ne yapacağı belirsiz fakat geride kalan dört yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi.

Gösterdiği güçlü performans sonrası adı Mercedes ile anılan Sainz'a Red Bull ve Audi'nin de ilgisi mevcut.

Sainz'ın performansını övenler arasında eski Formula 1 pilotu ve yarış hakemi Vitantonio Liuzzi de yer alıyor.

Liuzzi, Corriere dello Sport şöyle konuştu: "Geçen yılın ikinci yarısında Carlos'un yeteneğinde inanılmaz bir ilerleme gördüm. Bence bunu Singapur yarışını kazanarak gösterdi."

"Aldığı sonuçlarla, bu yıl büyük sorunlar yaşayan Leclerc'e bu kadar net şekilde baskı yapmasını beklemiyordum."

"Ancak yıl sonunda Sainz takımdan ayrılacak ve onun yerini Hamilton alacak. Dolayısıyla kendisini gelecek yıl yeni bir mücadele bekliyor olacak

Liuzzi, Ferrari ile ilgili de şöyle dedi: "Ferrari ilerleme kaydediyor."

"Henüz şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır değiller ama ciddi bir rakip haline geldiler ve bu birçok yarışta hissediliyor."

"Bence Ferrari'nin şampiyonluğu kazanabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyacı var ama takım doğru yolda ilerliyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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