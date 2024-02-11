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Liuzzi: "Leclerc-Hamilton rekabeti Ferrari'ye fayda getirecek"

Eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton savaşının Ferrari'ye fayda getireceği görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

2025 yılından itibaren Ferrari, Charles Leclerc'in yanına yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'u getireceğini açıkladı.

Böylelikle Ferrari, 2025'te adeta bir "rüya sürücü kadrosuna" sahip olacak ve bunun nasıl işleyeceği merak konusu.

CusanoNews7'de 'Tutto Sport'a konuşan eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi, alınan kararı değerlendiren isimlerden birisiydi.

İtalyan sürücü, "Lewis hâlâ bir yarış canavarı olduğunu gösterdi, hiçbir şeyi şansa bırakmayan, pistte sonuna kadar zorlayan bir sürücü."

"Lewis de sekizinci şampiyonluğunu alana kadar pes etmeyecek."

"Bu Ferrari için önemli bir seçim. Elbette geleceği bugünden tahmin etmek zor ama bunu iyi bir hamle olarak görüyorum ve Ferrari'nin zirveye dönme isteğinin altını çizdiğini düşünüyorum." dedi.

Liuzzi'ye göre Hamilton-Leclerc rekabeti de Ferrari için iyi.

"Podyumun diğer basamakların için mücadele etmektense, şampiyonluk için mücadele eden iki iyi pilot arasında bir mücadele görmek her zaman daha iyidir."

"Bu rekabet takımı, Red Bull Bull'u yenmek için gerekli olan 'sınırlarınızın ötesine gitmeye' teşvik edebilir."

Son olarak Carlos Sainz'la ilgili Liuzzi, "Hamilton'ın bu kadar erken açıklanması Sainz'ın motivasyonu için bir sorun taratabilir."

"Bu sezon Leclerc ve İspanyol pilot arasında iç mücadeleye sahne olacak, Carlos zor zamanlar geçirse de hızlı bir pilot olduğunu göstermek isteyecektir." dedi.

Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren and Oscar Piastri, McLaren

Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren and Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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