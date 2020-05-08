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Formula 1 / Son dakika

Liuzzi, F1'in Sanal İspanya GP'sine katılacak

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Liuzzi, F1'in Sanal İspanya GP'sine katılacak
Ekleyen:
, Editör
8 May 2020 06:39

Eski Formula 1 pilotu Vitantonio Liuzzi, bu hafta sonu yapılacak olan Sanal İspanya Grand Prix'sinde AlphaTauri ile mücadele edecek.

Formula 1 kariyerine Red Bull'da başlayan ve ardından Toro Rosso, Force India ve HRT takımları adına mücadele eden Vitantonio Liuzzi, 2011 sonunda Formula 1'e veda etmişti.

Formula 1, bu hafta sonu yeni bir sanal yarış düzenleyeceğini açıkladı ve Barcelona'da yapılacak yarışa önemli isimler katılacak.

AlphaTauri de dün itibariyle sürücülerini açıklarken, bu isimlerden bir tanesi de Liuzzi olacak.

İtalyan sürücünün takım arkadaşı ise Andrea Pirillo olacak.

Öte yandan Ferrari, yarışta Charles Leclerc'in takım arkadaşlığını Antonio Fuoco'nun yapacağını duyurdu.

Mercedes'in yarışa her zaman olduğu gibi Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez ikilisiyle katılması bekleniyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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