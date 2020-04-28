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Formula 1 / Son dakika

Liuzzi: "Bütçe sınırında çatışma olması normal"

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Liuzzi: "Bütçe sınırında çatışma olması normal"
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 07:31

Eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi, bütçe sınırı görüşmelerin çatışmalar yaşanmasının "normal" olduğunu söyledi.

Şu dönemde Formula 1'de tartışılan üç farklı konu bulunuyor, bunlardan ilki 2020 Formula 1 takvimi, ikincisi Sebastian Vettel'in geleceği ve üçüncüsü Ferrari'nin karşı çıktığı bütçe sınırını düşürme planları.

Vettel dışındaki her iki konu da coronavirüs pandemisiyle ortaya çıktı ve şimdi taraflar uygun çözümleri bulabilmek için büyük bir mesai harcıyorlar.

Ferrari'nin 145 milyon doların altına düşecek bir bütçe sınırını kesinlikle kabul etmeyeceği düşünülüyor. 

Eski İtalyan sürücü Vitantonio Liuzzi, bu hassas dönemde Radio Sportiva'ya açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki sürücü, sözlerine kendi durumunu değerlendirerek başladı, "Evde kapandım ve iyiyim. Her şeyin normale dönmesı adına tekrar başlamasını bekliyorum."

"Sanal yarışlara bakıyorum ve kendimi çeşitli kategorilerde deniyorum. Geri bildirimi yönetmek için uzun saatler harcamak zorundayız ama biz pilotlar asla duramayız."

"F1'deki duruma geçersek, doğrusu neler olacağını göreceğiz. Şimdi Avusturya GP ile tekrar başlamayı düşünüyorlar. Yarışları aynı haftaya veya piste yoğunlaştırmak ideal değil. Ancak şampiyonayı gerçekleştirmek gerekiyor ve elde başka bir çözüm yok. Bu yıl tüm sporlar ve tüm kategoriler için durum aynı olacak."

"Öncelik sağlık olmalı. Şahsen yapacağım tek şey kimsenin hayatının tehlikeye girmemesini sağlamak olur. Yani şampiyonanın farklı şekillerde gerçekleşmesi bir problem olabilir ancak bu yıl bir orta yol bulmak zorundayız. "

"Binotto'nun bütçe sınırıyla ilgili sözlerine gelirsek, bu tür çatışmalar olması çok normal. Ferrari'nin diğer takımlardan farklı bir bütçesi var. F1'de genel olarak daha fazla ekonomik bütçeye sahip olanların kazanma olasılıkları daha yüksek olur. Ama yine de ne olursa olsun Ferrari'nin olmadığı bir F1 düşünülemez." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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