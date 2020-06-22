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Formula 1 / Haberler

Liqui Moly, Formula 1'in yeni sponsoru oldu

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Liqui Moly, Formula 1'in yeni sponsoru oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 18:42

Formula 1, ünlü Liqui Moly markası ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Sentetik yağ, motor yağı, yağlayıcı madde, yağ katkısı konusunda uzmanlaşmış bir Alman firması olan Liqui Moly, geçen yıl Formula 1'le küçük çaplı bir ortaklık kurmuştu ve bu ortaklık, sadece belli pistleri kapsayan küçük bir anlaşmaydı.

Taraflar birlikte çalıştığı yıldan keyif aldılar ve şimdi anlaşmayı büyük çaplı ve uzun vadeli şekilde uzattılar.

Yapılan açıklamaya göre Liqui Moly ile üç yıllık bir anlaşma imzalandı ve Formula 1'in resmi sponsoru haline geldiler.

İşbirliği, 12 Temmuz'da Spielberg'deki ikinci Avusturya GP ile başlayacak. Liqui Moly logosu 11 yarışta yer alacak.

F1'in ticari şefi Ben Pincus, "Liqui Moly ile ilişkimizi sürdürmekten ve onları Formula 1'in resmi sponsoru olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

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Editör Tomasz Kaliński

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