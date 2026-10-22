Formula 1 Amerika GP

Lindblad, Red Bull motorunu övdü: "Sezonun başından beri harikaydı"

Arvid Lindblad, Milton Keynes merkezli ekibin kendi ürettiği ilk güç ünitesiyle elde ettiği başarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 15:34

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Red Bull, Ford ortaklığıyla tamamen kendi bünyesinde ürettiği ilk güç ünitesiyle geçirdiği ilk sezonda sergilediği performansla padoğun takdirini topladı. Max Verstappen’in Bahreyn ve Singapur’daki arka arkaya gelen zaferleriyle ilk yılının en somut meyvelerini toplayan Red Bull, yakaladığı galibiyet serisiyle rakiplerin de dikkatini çekmiş durumda.

Kardeş takım Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad, şasi tarafındaki zorluklara rağmen motor departmanının sezon boyunca kusursuz bir iş çıkardığını ifade etti.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Şasi tarafında yaşanan performans dalgalanmalarının motor departmanının başarısını gölgelemiş olabileceğini dile getiren genç pilot, şunları söyledi: "Motor, sezonun başından beri gerçekten harikaydı.” 

“Daha önce hiçbir takımın kendi motorunu ürettiği ilk yılda gridin en iyisi olarak sınıflandırıldığını sanmıyorum. Bu durum bence inanılmaz havalı ve Red Bull takımının ruhunu tam olarak yansıtıyor.”

“Red Bull için kolay bir sezon olmadığı aşikâr, zaten istedikleri performansı sergileyemediklerini kendileri de söylüyorlar.” 

“Bu durum, şasiden kaynaklanan diğer sorunlar yüzünden motor departmanındaki çalışanlara hak ettikleri değerin verilmesini engellemiş olabilir.”

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Fakat açıkça söyleyebilirim ki yıl boyunca elimizde çok iyi bir motor vardı. Bu yüzden hak ettikleri takdiri görmeleri gerçekten çok güzel olur. Hepsi adına çok ama çok mutluyum."

Red Bull, ABD Grand Prix öncesinde takımlar klasmanında 332 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Austin mücadelesi öncesinde üçüncü sıradaki McLaren ile arasındaki farkı sadece yedi puana indiren ekip, sezonun son bölümünde sıralamasını geliştirmeyi hedefliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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