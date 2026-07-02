Lindblad, Britanya GP'si için özel kaskını tanıttı

Racing Bulls'un genç yeteneği Arvid Lindblad, kariyerinin ilk ev sahibi yarışı olan Britanya Grand Prix'si için İngiltere'deki çocukluğuna ve Formula 1 hayallerine uzanan özel bir kask tasarımını tanıttı.

Çaylak pilotun diğer pistlerde yarışırken kullandığı standart kask; gümüş, su yeşili, lacivert, fosforlu yeşil/sarı ve Red Bull'un geleneksel kırmızı-sarı renklerinin birleşiminden oluşuyordu. Ancak Lindblad, Britanya GP'si için daha farklı bir yaklaşım benimsedi. Kaskın tasarım sürecinde, İngiltere'de geçen çocukluğu boyunca kurduğu F1'e ulaşma hayallerinden ilham aldı.

Kâğıdı sembolize eden beyaz bir zemin üzerine çizilmiş pastel boya figürleriyle dolu olan tasarım, genç pilotun yarış dünyasının zirvesine uzanan yolculuğunu ve çocukların güçlü hayal gücünün yarattığı nostaljiyi yansıtıyor.

Hint asıllı İngiliz sanatçı Navinder Nangla tarafından tasarlanan kaskta, taraftarlar Lindblad'ı merkezdeki bir Formula 1 aracıyla havaya kupa kaldırırken görebiliyor. Bu detay, elde ettiği başarılara rağmen nihai hedefinden hiçbir zaman sapmadığını gösteriyor.

Kaskın alt kısmında Lindblad'ın köklerine saygı duruşu niteliğinde üç farklı ülkenin bayrağı yer alıyor: Solda Hindistan, ortada Britanya ve sağda İsveç bayrağı. Bu üç ülke bayrağının her iki yanında ise damalı bayraklar bulunuyor.

Kaskın önünde ve üst kısmında Britanya bayrağıyla birlikte, Lindblad'ın Red Bull ile yaptığı bir basın açıklamasında bahsettiği güçlü "Büyük Düşün" mesajı yer alıyor.

Lindblad bu anlamlı kaskıyla ilgili şunları söyledi: "Bu özel yapım kask gerçekten benim yolculuğumu temsil ediyor. Her şey ben beş yaşındayken kurduğum Formula 1'de olma hayaliyle başladı."

"Yolculuğumun büyük bir kısmının başladığı yer olan Silverstone'da bu hikâyeyi anlatmak çok özel hissettiriyor. Navinder ile çalışmak ve yolculuğumu hayata geçirmeme yardım etmesi harika bir deneyimdi."

"‘Büyük Düşün' (Dream Big) ve 'Benim Yolum, Benim Yöntemim' (My Path, My Way) mesajları her zaman sahip olduğum vizyonu sembolize ediyor. Karta oturduğum ilk andan itibaren bir F1 pilotu olmak istediğimi biliyordum ve F1 her zaman nihai hedefimdi."

"En yakınlarımdan aldığım onca destek ve yardım olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olamazdı."

Genç pilot, özel kaskıyla çıkacağı bu anlamlı Silverstone hafta sonuna, sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı performansın verdiği güçlü ivmeyle geliyor.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

2026 Formula 1 sezonu için Racing Bulls ile anlaşan 18 yaşındaki Lindblad, piste çıkamadığı Kanada Grand Prix'si dışında şu ana kadar start aldığı yedi yarışta toplam 14 puan topladı. Çaylak pilot, son üç yarıştan da üst üste puan alarak ayrılmayı başardı.

Deneyimli takım arkadaşı Liam Lawson'a karşı ne kadar rekabetçi olduğunu kanıtlayan genç yeteneğin orta gruptaki bu mücadelesi, taraftarlar arasında giderek daha fazla heyecan yaratıyor. Başarısıyla öne çıkan Lindblad'ın gelecekte Red Bull koltuğuna geçip geçemeyeceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

Ancak çaylak pilotun kısa vadedeki ana odak noktası, sporun işleyişini kavramaya devam etmek ve takımına yeni puanlar kazandırmak.

Racing Bulls, 2026 sezonunu oldukça iyi bir paketle ve gelişimini sürdürerek geçiriyor. Lindblad'ın takım arkadaşı Lawson'ın da 30 puanı bulunuyor. Bu da takımın, sprint yarışları hariç her iki araçla da toplamda 12 kez puan barajı içinde yarışı bitirdiği anlamına geliyor.

Güncel tabloda Racing Bulls, Haas'ın 23 puan önünde ve Mercedes motorlu Alpine A526'nın 13 puan gerisinde yer alıyor. Lider dört takım hesaptan çıkarıldığında, gridin geriye kalan takımları arasında en iyi olma mücadelesi veriyorlar. Lindblad'ın bu yükselen form grafiği, takımın Britanya GP'sinde başarılı bir hafta sonu geçireceğine dair beklentileri güçlendiriyor.