Lider Gasly, 2021'de "şimdiye kadarki en iyi sezonunda" nasıl parladı?

Bakü'de podyum alan ve birden fazla kez ilk altıda finiş gören Gasly, 2021'de öne çıkan sürücülerden biriydi. Gasly, sürücüler şampiyonasında McLaren sürücüsü Daniel Riccardo'nun hemen arkasında 110 puanla dokuzuncu sırayı aldı ve sezonu çaylak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın oldukça önünde tamamladı.

Fransız sürücü, 2019'un ortasında Red Bull tarafından Faenza takımına gönderilince istikrarlı bir şekilde kendini geliştirdi ve geçtiğimiz yıl, şimdiye kadarki en güçlü sezonunu geçirdi.

25 yaşındaki sürücü, 2020'de Monza'da elde ettiği ilk galibiyet kadar yüksek bir başarı elde edemese de, 2021 yılında hem sıralamalarda hem de yarışlarda orta grubun önünde daha sık yer aldı.

Motorsport.com'a özel olarak konuşan Gasly, bugüne kadarki en iyi haliyle yarıştığını ve bunun potansiyelini ortaya koymasını sağladığını söyledi.

Gasly, "Bu yıl son derece iyiydi ve bence, birden fazla yerde potansiyelimi gösterebileceğim bir pozisyondaydım."

"Eğer orta grubun arkasındaysanız ve yılda iki kere dokuzuncu ve sekizinci olursanız, bu inanılmaz bir şey olsa bile kimse sizi fark etmez."

"Bu yıl, aracın bazı yerlerde Ferrari ve McLaren'ı yenebildiği bir pozisyondaydım. Ferrari'nin, bizim iki ya da üç katı bir bütçemiz olduğunu ve bizden daha rekabetçi bir pakete sahip olduklarını biliyoruz. Aynı durum McLaren için de geçerli. Ancak yine de bazı yerlerde onları yenebildim."

"Benim için önemli olan yeteneklerimi ve hızımı gösterebileceğim bir yerde olmak. Elbette her zaman üzerinde çalışılması gereken bir çok alan oluyor ama F1 kariyerimde şimdiye kadarki en büyük başarımı elde ettiğimi söylemek harika." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Gasly, 2021 için kişisel hedefinin yarış hafta sonlarındaki tutarlılığını geliştirmek olduğunu söyledi ve önceden, açıklarını kapatmak için aracı aşırı kullandığını itiraf etti.

Gasly, "Tutarlılığım üzerinde çalışmak istedim çünkü araç harikayken iyi performans göstermek güzel ama bazen araç yeteri kadar iyi olmuyor ve yine de maksimumu almak istiyorsunuz."

"Geçmişte, bazı yerlerde fazla zorladığımı ve aşırıya kaçtığımı düşünüyorum."

"Bu anlamda iyi bir adım attığımı düşünüyorum ve daha tutarlı hale geldim. Benim için ana hedef de buydu." dedi.

Gasly, Max Verstappen'in etrafında kurulan Red Bull'da geçirdiği yarı sezon boyunca gerçek bir başarı elde edemedi. Tecrübesiz Tsunoda'nın yanında fiilen takım lideri olan Gasly, AlphaTauri'de bir takımın odak noktası olmayı tecrübe etti.

Bir gün Red Bull Racing'e dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemeyen Gasly, bir takımın lider sürücüsü olmanın ne kadar değerli olduğunun da farkında. Fransız, AlphaTauri'nin kendisine odaklanmasının 2021 performansında önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

"Max'in Red Bull'daki durumu nedeniyle tüm takım onun etrafında ve bu yüzden şampiyonluğu kazanabilecek bir konumdalar."

"Bütün Mercedes, Lewis Hamilton'ın arkasında ve bu yüzden şampiyonluğu kazanabilecek durumda. Eğer bu konumda olmasalardı bu başarıyı tek başlarına elde edemezlerdi."

"Yuki çaylak olduğu için ben de AlphaTauri'de benzer bir durumdaydım. Bütün takım bana odaklanmıştı ve puan getirmeye çalışıyorduk. Bu yüzden bazen, sahip olduğumuz pakete rağmen başarı elde ettik. Çünkü çalışanlar çok fazla emek verdi ve bana odaklandı. Böylece bazı yerlerde iyi sonuçlar elde ettik."

"Hangi takımda olursanız olun eğer en iyi halinizde yarışmak istiyorsanız bu konumda olmanız gerekiyor."

Ancak Gasly, F1'in bütçe sınırına ve 2022 için getirilen yeni kurallara rağmen, dünya şampiyonu olma hayali konusunda "gerçekçi olması gerektiğini" kabul ediyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Gasly, İtalyan takımında, kariyer hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği sorulduğunda, "Şu anda bunu söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Harika şeyler başarmak mümkün ama bence gerçekçi olmak da gerekiyor."

"Formula 1'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu, özellikle Mercedes gibi kaynakları ve yıllar boyunca biriktirdikleri bilgileri fazla olan takımlarla yarışırken son derece zor."

"Önde yarışmanın daha fazla baskı yarattığını görebiliyorsunuz, bunun tecrübesi farklı. Bazı hataları yapma lüksünüz yok, her şeyde en iyisi olmanız gerekiyor. Bu takımlar bu tecrübeye ve bilgiye sahip."

"Bir şey demek için çok erken ama elbette hedefim, kariyerimde dünya şampiyonluğu almak için mücadele etmek." dedi.