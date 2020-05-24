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Formula 1 / Son dakika

Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"

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Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 17:35

Liberty Media’nın patronları, canlı etkinliklere büyük ölçüde güvenmekten pişmanlık duymadıklarını, ancak toplumun davranışlarını değiştirmesi takdirde COVID-19 sonrası dünya için bazı ayarlamalar yapılması gerekebileceğine karar verilebileceklerini söyledi.

Formula 1, Dünya çapında konserleri tanıtan partner şirket Live Nation'ın mevcut finansal eksikliği sebebiyle de büyük bir sıkıntı çekiyor. 

Liberty geçtiğimiz günlerde iştirakleri arasında varlık değişimi yaptı  ve F1'e krizin üstesinden gelmek için 1,4 milyar dolar nakit akışı sağladı.

Yıllık sanal toplantıda hissedarlarla yapılan bir Soru-Cevap bölümünde Liberty CEO'su Greg Maffei neler olabileceğini tahmin etmenin imkansız olduğunu kabul etti.

Canlı olayların geleceği sorulduğunda Maffei şunları söyledi: “Bu durum bizim için büyük bir bilinmeyen. Sanırım COVID sonrasında hayatın özel olarak ayarlanacağı ve değişeceği bir dünyada, faaliyet gösterebilecek işletmeler kurabileceğimiz inancına karşı temkinli bir tavır alıyoruz."

“İster tedavi amaçlı olsun, ister aşı olsun ya da sadece değiştirilmiş prosedürler olsun, canlı etkinlikler yapmanın yolları olacak."

“Geçmişteki kadar ölçekli veya karlı mı olacaklar? Sanırım bunu yeni yeni tanımlamaya başlıyoruz, bu yüzden adım adım ihtiyatlı bir tavır alıyoruz."

“FWON [F1] bilançosunu güçlendirmemizin nedenlerinden biri, bu potansiyelden dolayı, işlerin ileriye dönük olarak olumlu olmayabileceği ve özellikle de bazı takımlara destek sağlamamız gerekebileceği içindi."

“Terapötikler ve aşılar açısından en iyisini umuyoruz, ancak yatırım tezimiz olarak buna güvenmiyoruz. Her durumda en kötü duruma göre senaryo yaratmaya çalışıyoruz."

Liberty Media'nın kurucusu ve başkanı John Malone, önümüzdeki yıllarda davranışlarda bir değişiklik olması durumunda F1’in gelirinin gerçekte yalnızca fiziksel olarak katılan insanlara ait olmadığına dikkat çekti.

Malone sözlerine şu şekilde devam etti: “Canlı etkinliklerin olması gereken yerin belki de televizyon veya dijital dağıtım olduğunu düşünüyorum.”

“Ne yazık ki böyle bir salgın yaşadık. Şahsen ben daha sonradan normale yaklaşacak bir tedavi ve/veya aşı olacağına inanıyorum."

“Yani asıl sorulması gereken soru şu: Buradan itibaren nasıl yöneteceksiniz? Açıkçası bir numaralı şey, herkesin bilançolarını iyileştirmek için çabalıyor olması, böylece işin gerçekten üzülmesi beklenen süre boyunca likidite sorunları yaşamaması olduğunu söyleyebilirim."

“Ama bence canlı organizasyonlar için oluşturulan tez gayet iyi bir şey ve bu olayları geri getirecek çözümün yapısal bir çözüm değil, sağlık alanında yapılan bir çözüm olacağına inanıyorum."

“İnsanlar doğaları gereği iğrenç. Size, Florida'daki barların açık olduğunu ve oldukça dolu olduklarını söyleyebilirim.”

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Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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