Liberty'e göre artık Concorde Anlaşması'nı imzalamak çok daha kolay bir iş

2025 sezonuna kadar geçerliliğini koruyacak olan mevcut anlaşma, eski F1 CEO'su Chase Carey tarafından, daha önceki Bernie Ecclestone döneminin sık sık çatışmaya varan tartışmalarına kıyasla daha barışçıl bir ortamda imzalandı.

Stefano Domenicali'nin F1 CEO'luğu dönemindeki ilk anlaşma olacak bir sonraki Concorde için ön görüşmeler ise şimdiden başladı.

Maffei, F1 ile takımlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve herkesin toplam gelir pastasının büyüdüğünün farkına varması nedeniyle bugünlerde müzakerelerin çok daha kolay olduğunu düşünüyor.

Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maffei, "Geçmişte Concorde Anlaşması sümüklü bir kavgaydı ve asla sezon bitmeden önce imzalanmadı."

"Dinamikleri değiştirmeye çalışıyoruz, daha önce Chase Carey'nin, şimdi de Stefano'nun takımlar arasındaki dinamiği değiştirerek çok daha uyumlu hale getirdiğini düşünüyorum."

"Bu bize daha fazla ödeme yapmak istedikleri anlamına gelmiyor, ancak hepsi birlikte yaptığımız işin değeri konusunda hemfikir. Nereye gittiğimiz konusunda istikrar ve kesinlik sağlamak da onlar için faydalı."

"FAVÖK'ü [faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar] büyüttüğümüz için F1'in değerinin önemli ölçüde arttığını gördünüz."

"Ancak gerçek şu ki takımların değerleri çok daha hızlı arttı. Birlikte oluşturduğumuz rejimin faydasını görüyorlar, bu anlaşmayı uzatmanın faydasını görüyorlar." dedi.

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Maffei, 2026 için yapılacak erken bir anlaşmanın hem F1'e hem de takımlara uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapma konusunda yardımcı olacak bir istikrar sağlayacağını söylüyor.

Maffei, "Temelde bahsettiğimiz şey, takımların bugün sahip oldukları koşullara çok benzeyen bir anlaşmanın erken yenilenmesi."

"Bunun neden bir avantaj olduğunu düşünüyoruz? Bence hepimiz sponsorlara, yayıncılara, tüm insanlara sporun istikrarını satabiliriz ve gelecekte herhangi bir potansiyeli riske atmamış olursunuz.

"Aynı şekilde takımlar da aynı sponsorlara bu fikirleri satma fırsatına sahipler. İşte tüm bu nedenlerle herkes mevcut anlaşmayı yenilemek istiyor. İlgi yoğun."

"Bir sonraki anlaşmayla birlikte işleyişte büyük bir değişiklik beklemiyorum. Muhtemelen aynı çizgide bir şey olacak ve işi büyütmek için bir teşvik paketi sunacağız."

"Takımlar önemli ölçüde büyüdüler, biz sadece başarımız, ürüne ve kendimize olan inancımız sayesinde daha hızlı büyüyebildik. Concorde'un da bu başarıları vurgulamasını bekliyorum." dedi.