Liberty: "Yeni Concorde Anlaşması imzalanmak üzere"

Formula 1, takımlar ve FIA ​​arasındaki mevcut Concorde Anlaşması 2020'nin sonunda bitecek. Sporun sahibi Liberty Media, takımlara dağıtılan paranın yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Mevcut anlaşmalar uyarınca, Ferrari ilk yıldan bu yana sporda yer aldığı için diğerlerinden daha fazla bonus ödemesi alıyor. Bunun gibi özel maddeler, küçük takımların tepkisini çekerken, büyük takımlar da bu ödemelerin kaldırılmasına yanaşmıyor.

Ancak F1'in CEO'su Chase Carey, daha adil bir para dağılımı konusunda on takımın tamamıyla anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Carey, "Son aşamaya giriyoruz ve gelecek için belirli konuları çözdük. Daha önce tartışılan konular, kurallar, bütçe sınırı ve daha pek çok şey ile uğraşmak zorundaydık. Ama bu durum artık çözüldü."

"Daha zayıf takımların da kazanma şansı olmalı. Geçen sezon sadece üç takım yeterince rekabetçiydi."

"Elbette farklı görüşler var ancak yapmaya çalıştığım şey dürüst olmak, tüm bakış açılarını mümkün olduğunca hesaba katmak ve daha sonra spor için neyin doğru ve neyin yanış olduğuna karar vermek. Ama bilirsiniz, bazı insanların sevmediği şey, bazılarının hoşuna gider."

"Bu zaman alan bir süreç, çünkü takımlarla her türlü görüşmeyi yaptık ve tüm bunları düşünmek için yeterli vakit vardı."

"Artık sürecin son aşamalarındayız. Çünkü kurallar ve yönetmelikler hazır, bütçe sınırı getirildi ve gerekli kararların tamamı alındı." dedi.