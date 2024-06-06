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Formula 1 Kanada GP

Liberty, uzun vadede F1'e kadın pilot geleceğinden emin

Liberty Media CEO'su Greg Maffei'ye göre uzun vadede Formula 1'e kadın pilot gelecek.

Ezel Tan
Stefano Domenicali-Sara Eisen ve Greg-Maffei_Miami-GP-Mayıs-2023

Fotoğraf: CNBC

Formula 1 dünya çapında büyük bir popülariteye sahip olmasına rağmen, gridde henüz bir kadın sürücü bulunmuyor.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei'ye göre, bu konunun doğru bir şekilde ele alınması zaman alsa da, bu yönde iyi çalışmalar var.

Maffei, kadın sürücülerin F1'e kazandırılması için F1 Akademisi'ni en iyi şekilde kullanmak istediklerine vurgu yapıyor.

Maffei şöyle diyor: "W Series'i zaten gördük; ben de biraz bu işin içerisinde yer aldım."

"Bize birkaç kez onu satın almamız önerildi, ancak doğru yapılandırılmadığını düşündük. Gelecek için en iyi fikir, genç kadınları Formula 1 içinde yetiştirmek ve onlara gerçek fırsatlar sunmaktı ve buna kesinlikle inandım."

"Bunu F1 Akademisi yardımıyla Formula 1 içinde yapma fırsatı son derece ilginçti. Susie Wolff'un bu konuda kaydettiği ilerlemeden çok mutluyuz."

"Henüz ikinci sezondayız. Bu, bir hafta ya da birkaç yıl içinde çözülebilecek bir şey değil. Ancak uzun vadede, Formula 1'e bir kadın getirme ve daha fazlasını yapma konusunda gerçek bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Maffei'ye göre, bu süreç uzun vadeli bir plan gerektiriyor ve F1'de kadın sürücülerin yer alması için atılan adımların sonuç vermesi zaman alacak. 

Susie Wolff, Genel Müdür, F1 Akademisi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı

Susie Wolff, Genel Müdür, F1 Akademisi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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