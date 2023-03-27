Liberty: "Takımların para kazanması bizim için çok önemli"

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F1, 2022 yılı için artan gelir ve kârın yanı sıra 10 takım arasında paylaştırılan 1.1 milyar doların üzerinde rekor bir toplam ödeme açıklamıştı.

Liberty'nin sahipliğinin ilk yıllarında birçok takım mali sıkıntılar yaşadı ve batma noktasına geldi; Force India ve Williams ancak yeni sahipleriyle ayakta kalabildi.

Ancak F1'in son birkaç sezondaki COVID sonrası büyümesi ile takım değerleri önemli ölçüde arttı ve potansiyel alıcılar geri çevriliyor.

Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede Maffei, "Liberty'nin yardımıyla F1'de yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, NFL'e atfedeceğim, tek bir lig olan, herkes fayda sağladığında bizim de fayda sağladığımız bir zihniyet oluşturmak."

"Takımlar Pazar günü çok sıkı rekabet ediyor, ancak Pazartesi günü tüm ekosistemi büyütmeyi düşünmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir lige sahip olabilmemiz için sağlıklı takımlarımızın olması çok önemliydi."

"Ve sıralamanın sonlarına doğru yer alan takımların bile para kazanma ihtimallerinin olması çok önemliydi ki biz de para kazanma ihtimaline sahip olabilelim."

"Onlar değerlerinde radikal artışlar gördükçe biz de değerimizde oldukça iyi artışlar gördük."

"Biz uzun vadeli bir oyun oynamak için buradayız. Bu, pastanın ne kadarının bizim ne kadarının onların olduğu konusunda takımlarla anlaşmazlık yaşamayacağımız anlamına gelmiyor."

"Ancak onlar kazandıkça bizim de kazanacağımız ve burada uzun vadeli bir oyun oynadığımız anlayışını yerleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

2026 ve sonrası için yeni bir Concorde Anlaşması imzalanması gerekecek ve Maffei, F1'in kendi gelirlerini ve dolayısıyla takımların gelirlerini artırmaya yönelik devam eden çabalarının bir yansıması olarak görüşmeler hızlandığında 'elinin güçleneceğine' inanıyor.

Maffei, "Bir sonraki Concorde Anlaşması'nda elimizin güçleneceğini düşünüyorum."

"Bu kırbaçlı bir el değil, 'Hey, bakın, biz değeri artırmak için buradayız ve siz de bundan faydalanacaksınız. Takımınızın değerinin önemli ölçüde arttığını görmek istiyoruz' diyen bir el." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali geçmişte, Liberty'nin gözetiminde ve Bernie Ecclestone'un yönetiminde, zor durumdaki takımların bazen F1'den erken ön ödemelerle kurtarılması gerektiğine dikkat çekti. Ancak artık buna gerek yok.

Domenicali, "Mali açıdan güçlü takımlar, tüm sistemin taraftarlar ve ortaklarla daha fazla etkileşim kurma stratejilerine yatırım yapma gücü anlamına geliyor."

"Bu da işin büyümesi ve güçlenmesinde dolaylı bir etkiye sahip olacaktır."

"Unutmamalıyız ki, sadece birkaç yıl önce takımlar zor durumdaydı ve biz F1 olarak onları finansal olarak desteklemek için oradaydık."

"Bu nedenle, takımlara ne kadar çok değer verirsek, sisteme ve tüm işletmeye o kadar çok değer geri döneceğine gerçekten inanıyoruz." dedi.