Liberty sezonun Monako'da başlaması için zorluyor

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, antrenman turlarının başlamasından kısa bir süre önce iptal edilmişti.

Öncesinde zaten Çin GP iptal edilmişti ve geçtiğimiz günlerde Vietnam ile Bahreyn yarışları da ertelendi.

Sezonun normalde Hollanda GP ile başlaması bekleniyor ancak virüsün Avrupa'da artan etkisiyle bu yarışın yapılması beklenmiyor. Ayrıca İspanya'da da durum kötüleşti ve en azından Haziran'a kadar tüm etkinliklerin iptal edilmesi bekleniyor.

Şimdi Formula 1'in patronları, Monakolu yetkililerle temas halindeler ve 24 Mayıs'ta yapılması planlanan Monako GP'nin durumunu görüşüyorlar.

Liberty Media, sezona Monako'da başlamayı umut ediyor. Ancak salgının o tarihe kadar olumu yönde ilerlemesi gerekiyor.

Eğer salgın nedeniyle Monako yarışı yapılamazsa 7 Haziran'daki Azerbaycan GP'nin gerçekleşmesi umut ediliyor.

Monako planlanan tarihte yapılamazsa, yarışın prestijinden dolayı takvimde yarışa başka bir yer bulunması için çalışmalar yapılacak.

Şimdiye kadar Monako yarışının organizatörleriyle yapılan görüşmelerde bu konuda olumlu yanıt alınmadı. Çünkü organizatörler, normal tarihi değiştirmek istemiyorlar.

Bununla birlikte taraflar ortak bir çözüm bulabilmek adına görüşmeleri sürdürüyor.