Liberty patronu Greg Maffei 2019'da 44 milyon dolar kazandı

Maffei, Formula 1'in CEO'su Chase Carey'in de patronu konumunda yer alıyor ve şirketin, aralarında Atlanta Braves beyzbol takımı ve Sirius XM radyo yayın ağının da bulunduğu ana yatırımların sorumlusu olarak görev alıyor. Maffei’nin mali kazancı, Mayıs ayında yapılacak yıllık hissedarlar toplantısı öncesinde, bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan açıklama sonrasında ortaya çıktı.

2019'da toplam 44.045.075 dolar kazanan Maffei'nin maaşında, son iki yıla oranla büyük bir artış gözlemlendi. 2017'de 19.8 milyon dolar kazanan Maffei, 2018 yılında da 20.1 milyon dolar kazanmıştı.

Bu alınan hesaplamaların içinde belirli bonuslar ve hisse opsiyonları da bulunmakta. Maaşı ise Aralık 2014'te yapılan beş yıllık kontratı süresince %5 oranında arttı ve toplam kazancının 1.1 milyon dolarlık kısmını oluşturmakta.

Liberty Media, Maffei'nin gösterdiği performans sebebiyle aldığı toplam paranın arttığının altını çizdi: "Maaş kurulumuz, Bay Maffei'nin 2019'daki performansını inceleme altına aldı ve kendisinin Formula 1'in stratejik kararları ve Sirius XM şirketinin gelişmesinde oynadığı rolün önemini göz önüne aldı."

Aralık ayında, Liberty Media ile yeni bir beş senelik sözleşme imzalayan Maffei, yıllık 3 milyon dolarlık bir sabit maaş alacak. Bu miktara ise ek olarak, "tek seferlik nakit taahhüt bonusu olan 5 milyon dolar ve yıllık hedef nakit performansı bonusu olan 17 milyon dolar, açık özsermaye ödülleri ve yıllık özsermaye ödülleri" de Maffei'nin toplam kazancına dahil olacak.

Liberty aynı zamanda, içinde F1'in de olduğu tüm iş alanlarındaki ortalama yıllık maaşın 93.055 dolar olduğunu açıkladı, Maffei'nin yılda aldığı maaşın sadece 1/473'ü.

Liberty 2020'deki COVID-19 salgını ile beraber büyük bir finansal sıkıntı yaşamakta. F1, Atlanta Braves ve bilet şirketi Live Nation, bu salgından büyük bir şekilde etkilenen şirketler oldular.