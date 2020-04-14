Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Liberty patronu Greg Maffei 2019'da 44 milyon dolar kazandı

paylaşım
yorumlar
Liberty patronu Greg Maffei 2019'da 44 milyon dolar kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
14 Nis 2020 19:41

Liberty Media Başkanı ve CEO'su Greg Maffei, şirketin açıkladığı rakamlara göre 2019 yılında 44 milyon doların üzerinde bir maaş aldı.

Maffei, Formula 1'in CEO'su Chase Carey'in de patronu konumunda yer alıyor ve şirketin, aralarında Atlanta Braves beyzbol takımı ve Sirius XM radyo yayın ağının da bulunduğu ana yatırımların sorumlusu olarak görev alıyor. Maffei’nin mali kazancı, Mayıs ayında yapılacak yıllık hissedarlar toplantısı öncesinde, bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan açıklama sonrasında ortaya çıktı.

2019'da toplam 44.045.075 dolar kazanan Maffei'nin maaşında, son iki yıla oranla büyük bir artış gözlemlendi. 2017'de 19.8 milyon dolar kazanan Maffei, 2018 yılında da 20.1 milyon dolar kazanmıştı. 

Bu alınan hesaplamaların içinde belirli bonuslar ve hisse opsiyonları da bulunmakta. Maaşı ise Aralık 2014'te yapılan beş yıllık kontratı süresince %5 oranında arttı ve toplam kazancının 1.1 milyon dolarlık kısmını oluşturmakta. 

Liberty Media, Maffei'nin gösterdiği performans sebebiyle aldığı toplam paranın arttığının altını çizdi: "Maaş kurulumuz, Bay Maffei'nin 2019'daki performansını inceleme altına aldı ve kendisinin Formula 1'in stratejik kararları ve Sirius XM şirketinin gelişmesinde oynadığı rolün önemini göz önüne aldı."

Aralık ayında, Liberty Media ile yeni bir beş senelik sözleşme imzalayan Maffei, yıllık 3 milyon dolarlık bir sabit maaş alacak. Bu miktara ise ek olarak, "tek seferlik nakit taahhüt bonusu olan 5 milyon dolar ve yıllık hedef nakit performansı bonusu olan 17 milyon dolar, açık özsermaye ödülleri ve yıllık özsermaye ödülleri" de Maffei'nin toplam kazancına dahil olacak.

Liberty aynı zamanda, içinde F1'in de olduğu tüm iş alanlarındaki ortalama yıllık maaşın 93.055 dolar olduğunu açıkladı, Maffei'nin yılda aldığı maaşın sadece 1/473'ü. 

Liberty 2020'deki COVID-19 salgını ile beraber büyük bir finansal sıkıntı yaşamakta. F1, Atlanta Braves ve bilet şirketi Live Nation, bu salgından büyük bir şekilde etkilenen şirketler oldular.

Sonraki haber
Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"

Önceki haber

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
72 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

2
eSports

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

3
Formula 1

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

1s
4
Formula 1

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

5
eSports

Verstappen, Supercars'ta yarışacağı renk düzenini tanıttı

1s

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Liberty patronu Greg Maffei 2019'da 44 milyon dolar kazandı
F1

Liberty patronu Greg Maffei 2019'da 44 milyon dolar kazandı

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"
F1

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"
F1

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı
F1

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.