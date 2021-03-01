Liberty patronu, F1 bilançosu hakkında ‘’endişeli değil’’

Liberty, Cuma günü; F1’in 2020 gelirlerinin 2019’a oranla %44 düştüğünü ve bunun da 386 milyon dolarlık bir kayba neden olduğunu açıkladı. Aynı zamanda azalan gelirler sebebiyle, 10 takım arasında bölüştürülen ödül parası da azaldı.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, finansal performansın, 2021 yılında seyircilerin etkinliklere dönüşüyle birlikte gelişeceği ve yarış promosyonları gelirlerinin artacağı konusunda kendinden emin duruyor.

Liberty, COVID-19 dolayısıyla büyük bir darbe aldı. Özellikle Atlanta Braves beyzbol takımı ve Live Nation konser promosyon firması olmak üzere, şirketin çeşitli bölümleri gelir kaybına uğradı.

CEO Maffei, Wall Street analistleriyle yaptığı bir konuşmada, ’’Liberty grubunun bir parçası olmanın en iyi yönlerinden birinin, her zaman geleceğe umutla bakabilme yeteneğimiz ve aktif şirketlerimizin yardımlarıyla düşünceli olmamız olduğuna inanıyorum.’’

‘’F1 bilançosu çok, çok güçlü. Anlaşmalarımızda bulunan çalışma seviyeleri iyi. Yani bilançolar hakkında çok endişeli değilim.’’ dedi.

Maffei aynı zamanda, COVID krizi bittiğinde Liberty’nin bütün işletmelerinin hazır olacağını söylüyor.

‘’Tam olarak geleceği göremiyoruz.’’

‘’Ancak, her şey düzeldiğinde tekrar yararlanabileceğimizden emin olmak için ve bunun hazırlandığımız oranda veya hızda gerçekleşmeme ihtimaline karşı çalışıyoruz.’’

Maffei, taraftarlar 2021’de yarışlara dönse bile, bu sayıların normal sezon sayılarına ulaşamayacağını da belirtiyor.

‘’Taraftarların belirli bir oranda yarışlarda bulunması için çeşitli alternatiflerimiz olacak.’’

‘’Birden, 0’dan 100’e çıkacağımızı düşünmüyorum, çift basamaklı bile olmayabilir.’’

‘’Ancak arada bir yerde olacağız. Yılın sonlarına doğru %100 kapasiteye ulaşacağımız konusunda iyimserim.’’

‘’Bence 2021 yılında gelirler, pandemisiz bir yıla göre yine düşük olacak. Sınırlı sayıda seyircimiz olacak.’’

‘’Burada tahmin yapmıyoruz, çünkü bazı şeyler hâlâ havada. Kesinlikle bundan etkilenilecek, ancak ne kadar olacağını göreceğiz.’’

Maffei, 2020 yılında zarar gören F1 yayın gelirlerinin 2021 yılında normal seviyelere döneceğini düşünüyor.

‘’Yapacağımız 23 yarışın ışığında, normal yayın gelirleri bekliyoruz. Yine de, COVID’le ilgili geleceği göremiyoruz.’’

‘’Ancak 2020’deki amacımız, yayıncılarımızdan bazılarına tavizler vermemiz gerektiğinden, acıya katlanmaktı ve 2020’deki etkinlikleri olabildiğince gerçekleştirip, 2021’de normale dönmekti.’’

‘’Umudumuz bu yönde. Ancak COVID bunu değiştirebilir.’’

Geleceğe bakan Maffei, yeni Concorde Anlaşması’yla ilgili de yorumlarda bulunuyor.

‘’Concorde Anlaşması’yla, karlılığı artırabileceğimiz bir yapı ve tarihi F1 kazançlarını geri alabilme fırsatı oluştu. Yıllar boyunca oranlar, git gide daha cazip hale geldi.’’

‘’Pandeminin getirdiği riskler dolayısıyla buna 2021’de ulaşacağımızdan çok emin değilim ancak ilerleyen yıllarda, tamamen sağlıklı bir işletmeye sahip oldukça, marjdaki payımız biraz daha artacak.’’