Liberty: "Nice söylentileri Monako'ya baskı yapmak amaçlı değil"

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Kısa süre önce F1 CEO'su Stefano Domenicali, Paul Ricard'ın anlaşmasının sona ermesinin ardından Nice'de cadde yarışı düzenlemekle ilgilendiklerini açıklamıştı.

Bu açıklama, F1'in Monako ile anlaşma tazelemek için görüşmelere devam ettiği günlerde yapıldı.

Formula 1'in en eski yarışlarından olan Monako birçok imtiyaza sahip. Oldukça düşük bir katılım ücreti ödeyen Monako Prensliği, kendi rejisine ve kendi sponsorlarını belirleyebilme hakkına da sahip.

Sponsorluk meselesi bu seneki yarışta ufak bir sıkıntıya yol açmış, F1 resmi partneri Rolex ile Monako GP'sinin sponsoru TAG Heuer arasında tartışma yaşanmıştı.

Dolayısıyla, Domenicali'nin Monako'ya sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Nice'de yarış düzenleme fikrini ortaya atması, görüşmelerde Formula 1'in elini güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.

Ancak Maffei, durumun böyle olmadığında ısrarcı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Maffei, "Hayır, sadece harika yarışlar yapmak istiyoruz, tek istediğimiz bu. Formula 1 yarışı düzenlemekle ilgilenen birçok insan var, dolayısıyla alternatiflere bakıyoruz."

"Dolayısıyla 'sert oynadığımıza yönelik' tanımlamalara itiraz ediyorum. Bence Monako, takvimdeki tüm pistler arasında en iyi anlaşmaya sahip. Bunu hak ediyor olabilirler ancak diğer pistlerle tutarlı olması gereken bazı şeyler var."

"Monako'nun özel bir yer, harika bir yer olduğunu düşünüyoruz ancak adil olmamız şart." dedi.

A view of Monaco track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz günlerde F1'in Las Vegas modelini takip edebileceğini ve bazı "geleneksel" etkinliklerde organizatör olarak yer alabileceğini söyleyen Maffei, Monako'nun bu kapsama dahil olabileceğini reddetti.

Maffei, "Öncelikle Las Vegas'ta başarılı olup olmayacağımızı göreceğiz. Başka bir yer seçecek olsaydık, iyi bir başlangıç noktası olacağından emin olmadığım Monako'yu seçmezdim. Bu modelin daha olumlu işleyebileceği başka yerler de var." dedi.

Spa'nın bu pistlerden biri olup olmadığı sorulduğunda Maffei, "Henüz aklımızda bir şey yok. Bence birçok organizatörümüz daha hızlı hareket etmeye başladı ve seyircilere daha iyi bir deneyim sunabilmek için tesisleri iyileştirmek gibi pek çok şey yaptı."

"Bunu memnuniyetle karşılıyoruz, yardımcı olabileceğimiz yerde yardımcı olmak isteriz." dedi.

Son olarak Maffei, Kyalami'de bir Güney Afrika GP düzenlemek için bir anlaşma yapılabileceği konusunda iyimser.

Maffei, "Göreceğiz. İnsanların ve araçların olduğu her kıtada yarıştığımızı söylemeye çalışıyoruz, henüz başaramasak da denemeye devam ediyoruz. Bence bu hususta işler iyi gidiyor." dedi.