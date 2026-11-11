Formula 1 Sao Paulo GP

Liberty Media’nın kurucusu John Malone, çoğunluk hisselerini devretti

Liberty Media’nın kurucusu John Malone, Formula 1'in çatı şirketindeki yüksek oy hakkına sahip hisselerini satarak yönetimdeki oy gücünü %48'den %3'e düşürdü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 08:05

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John Malone

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

F1’in çatı şirketi Liberty Media’nın kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı John Malone, şirket üzerindeki oy gücünün çoğunluğunu devretti. Kasım başında resmileşen devir işlemiyle Liberty Media, Malone’un elinde bulunan yüksek oy haklı hisseleri satın alarak düşük oy haklı hisselerle takas etti. Üçüncü taraflardan gelen satın alma girişimlerinin ardından gerçekleşen bu hamle oy gücünün şirket içinde kalmasını sağlarken, F1’i ilgilendiren kritik konularda diğer hissedarların karar alma yetkisini güçlendirdi.

Hisselerin geri alımı ve şirketin gelecekteki büyüme stratejisi hakkında konuşan Liberty Media Başkanı ve CEO'su Derek Chang, şu açıklamalarda bulundu: John Malone, nispeten düşük bir ekonomik payla oldukça önemli bir oy gücünü elinde tutuyordu.”

“Oy haklarının satın alınması, ilerleyen süreçte kendi kaderimizi daha etkili bir şekilde kontrol etmemize yardımcı oluyor.”

“Şu anda öncelikli olarak elimizdeki işleri büyütmeye odaklanmış durumdayız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sahip olduğumuz işletmelerin ve onların büyüme planlarının arkasında durarak yatırım yapmak, sermaye aktarımı konusunda düşündüğümüz en büyük önceliğimiz."

Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Malone, 2025 yılında katıldığı bir finans podcast programında Liberty Media’nın Formula 1’i satmaya açık olabileceğini söylemiş ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) muhtemel alıcılar arasında gösterilmişti.

Formula 1’in ekonomik yapısını ve olası bir satış ihtimalini değerlendiren John Malone, şu ifadeleri kullanmıştı: "Formula 1 benzersiz derecede bir ekonomik yapıya sahip.”

“Aynı zamanda da halka açık bir şirket. Eğer biri gerçekten kafasına koyar da şirketi satın almak ister ve yönetim kurulunun hissedarlara sunabileceğinden daha fazlasını ödemeye razı olursa, o zaman satarız. İşin özü budur."

Forbes verilerine göre 2026 itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 28 milyar dolara ulaşan Formula 1'in şu aşamada satışı gündemde yer almıyor.

Liberty Media, 2025’te MotoGP’nin ticari hak sahibi Dorna’nın %84’lük hissesini yaklaşık 3.3 milyar dolar karşılığında satın alarak motor sporlarındaki yatırımını genişletmişti.

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- Motorsport.com Ekibi

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