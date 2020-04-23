Liberty Media şirketlerinden F1'e 1.5 milyar dolarlık nakit sağlandı

F1'in ticari haklarını elinde bulunduran FWON şirketi ile SiriusXM kolu arasında karmaşık bir anlaşma bulunuyor.

Şirketler arasında ana değişiklik, daha önce FWON çatısı altında F1 ile yer alan konser şirketi Live Nation'ın radyo ağı Liberty SiriusXM'e katılması oldu.

Koronavirüs krizinden hem F1 hem de Live Nation çok fazla etkileniyor. Risk ihtimalini azaltmak için iki organizasyon farklı kollara paylaştırılmış oldu.

Bununla birlikte canlı organizasyon ve radyo kollarını bir araya getirmek mantıklı bir hamle oldu. Bazı yatırımcılar F1 ve konser kolunun bir arada olmasını kafa karıştırıcı olduğunu belirtiyordu. Bu karışıklık da bu süreçte ortadan kaldırılmış oldu.

Toplamda 1,5 milyar dolarlık varlık değeri F1 Grubu'ndan Liberty SiriusXM'e taşındı ve 2,8 milyar dolarlık varlık ve 1,3 milyar dolarlık borçlardan ödün verdi. LiveNation'ın hisseleri önceki rakamın 2.6 milyar doları kadardı.

Bu hamle sonucunda Liberty SiriusXM'den F1 Grubu'na 1.5 milyar dolarlık varlık taşıması yapıldı. Bu rakamın yarısı, şirketler arası kredi olarak verildi.

Bu değişikliği onaylayan Liberty, bu sayede FWON'un F1 hisselerinin daha güçlü olacağını, F1 sezonunun gecikmeye devam etmesi halinde likidite sağlanacağını belirtti.

İlginç bir şekilde Liberty, F1'e sağlanacak nakit akışı ile COVID-19 krizinde sıkıntı yaşayan sektörlere yatırım yapabileceklerini, likiditenin önemli olduğu dönemde önlerine bazı fırsatların çıkabileceğini söyledi.

Liberty Media Başkanı ve CEO'su Greg Maffei, "F1'in kendi içerisinde likidite akışını nasıl arttırabileceğimiz konusunda farklı fırsatları değerlendirdik. Başkalarına hisse satma ve diğer formatlarda sermayeyi arttırma gibi seçeneklere baktık. Bunun en verimli yol olduğu sonucuna vardık."

"Şu anda satın alma hedefimizde belli bir şirket olup olmadığını tabii ki söylemeyeceğim. Ancak özellikle motor sporları alanında çekici olabilecek bazı canlı aktiviteler var."

"Sinerjik ve çekici olabilecek farklı sporlarda etkinlikler olabilir. Diğer birçok şirketin böyle esnek olma şansı yok."

"Tedbirli ve düşünceli olacağız. F1'de büyük bir değer olduğunu düşünüyoruz ve bunu tabii ki seyreltmeyeceğiz. Ancak önümüzde nelerin çekici olduğu konusunda tedbirli ve düşünceli olacağız. Neyin sinerjik, neyin avantajlı olacağına bakacağız." dedi.