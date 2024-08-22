Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Liberty Media'nın Formula 1'deki hisselerinde azalmaya gideceği iddia edildi.
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nisan ayının başında Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'nin ticari haklarına sahip olan Dorna Sports S.L. şirketini satın aldığını duyurdu.
Anlaşma şartlarına göre Liberty Media, Dorna'nın %86 hissesi için 5 milyar dolar ödeyecekti. Ödemenin yaklaşık üçte ikisi banka havalesi yoluyla, üçte biri ise Formula 1 hissesi şeklinde yapılacak.
Fakat Liberty Media tarafından yayınlanan izahnamede, anlaşmanın bir kısmını net kârdan ödemek için 10.650.000 adet Formula 1 hissesinin satılmasının planladığı belirtiliyor.
Dorna, Formula 1 Grubunun bir parçası olacak fakat Formula 1'den bağımsız olarak faaliyet gösterecek.
Bu, dünyanın önde gelen iki ve dört tekerlekli etkinliklerinin ortak mülkiyetinden kaynaklanabilecek antitröst sorunlarından kaçınmak için düzenleyici bir ön koşul olarak öne çıkıyor.
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