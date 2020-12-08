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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Liberty Media, Meksika GP için Perez'in Red Bull'da kalmasını istiyor!

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Liberty Media, Meksika GP için Perez'in Red Bull'da kalmasını istiyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Meksika GP organizatörleri, Sergio Perez'in Formula 1'den ayrılması halinde yarışlara ev sahipliği yapmak istemiyor. Bundan ötürü Liberty Media, Red Bull'un Meksikalı sürücüyü almasını istiyor.

Sergio Perez'in Sakhir GP'de aldığı zafer, Mexico City'de coşkuyla kutlandı. Perez taraftarları, galibiyetin ardından caddelere indiler ve adeta milli takım şampiyon olmuşçasına sevindiler.

Perez'in galibiyeti, haber bültenlerinde son dakika olarak verildi ve gazetelerin ana sayfasında yine Meksikalı pilotun zaferi vardı. Ülke çapında Perez'e ve F1'e karşı çok ciddi bir ilgi bulunuyor. Çoğu insan Perez'den ötürü F1'i takip ediyor.

Bununla birlikte Perez, gelecek yıl için kontrata sahip değil ve koltuksuz kalma riskiyle karşı karşıya.

Geçen hafta sonu Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ve Perez'in padokta konuştukları ana dair bir fotoğraf ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraf, tarafların anlaşacağı anlamına gelmiyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre Liberty Media, Red Bull'a Perez'i alması yönünde baskı yapıyor. En azından padoktaki söylentiler bu yönde.

Bu söylentilerin arkası boş gibi görünmüyor. Çünkü Meksika GP organizatörleri, Perez'in ayrılması halinde yarışa ev sahipliği yapıp yapmama konusunda emin değiller.

Şu anda Meksika GP, takvimin en çok taraftar çeken yarışlarının başında geliyor. 2019'da yarış hafta sonu boyunca 345 bin 694 biletli seyirci vardı.

Bundan ötürü söylentilere göre Liberty Media, Perez'i alma konusunda Milton Keynes merkezli ekibe baskı yapıyor.

Red Bull'un nihai kararını Abu Dhabi GP'den sonraki hafta vermesi bekleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Roberto Chinchero

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