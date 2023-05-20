Liberty Media, Formula 1'i elden çıkarmayı düşünmüyor

Altı sene önce yaklaşık 3,3 milyar sterlin ödeyerek sporun kontrolünü ele alan Liberty Media, özellikle başarılı pazarlama hamleleri sayesinde ciddi bir büyümeye imza attı.

Başta ABD pazarındaki başarı ve Netflix dizisi Drive to Survive sayesinde artan ilginin de yardımıyla taraftarları spora yeniden çeken firma, an itibariyle sporun değerini 12,3 milyar sterlin gibi bir rakama çekmiş durumda.

Sporun değerinin bu kadar artması ve Liberty'nin %100 kar edecek olması nedeniyle hisselerin el değiştirebileceği, hatta Suudi yatırımcıların Liberty'e 16 milyar sterlin gibi bir rakam önerdiği şeklinde spekülasyonlar ortaya atıldı.

Miami GP'si itibariyle bu spekülasyonlar daha da arttı, nitekim Elon Musk ve Jeff Bezos kendilerini padokta açık açık gösterdiler.

Tüm bu spekülasyonlara cevap veren Liberty Media CEO'su Greg Maffei ise bir kez daha sporu satmayı gözden geçirmediklerini duyurdu.

MoffettNathanson Medya ve İletişim Zirvesi'nde konuşan Maffei, "Dostlarımız Suudilerin önümüzdeki hafta sporu satın alacağını söyleyenler var, ancak bizi tanıyanlar bunun bizim için bir seçenek olmadığını çok iyi biliyor."

"Formula 1'in şu anda bulunduğu yer ve aynı zamanda gideceği yer konusunda çok heyecanlıyız. Büyük gelir kaynaklarına baktığınızda hepsinin iyi bir rotada ilerlediğini görüyorsunuz. Yayın sektöründe büyük distribütörlere sahibiz. Organizatörlerle ortaklıklar kurduk."

"Miami'de seyirci sayısı muhtemelen yüksekti -bu benzersiz bir durum değil. Paddock Club biletleri iyi fiyatlarla satılıyor, dolayısıyla bilet gelirlerinde de artışlar elde edebiliyoruz."

"Takvime yeni yarışlar ekledik, hatta biraz daha yerimiz var. Sponsorluk gelirleri de önemli ölçüde arttı. Küresel sponsorların sayısını arttırdık. Sanırım ana sponsor sayısı 5'ten 12'ye yükseldi."

"İlgi görmeye devam ediyoruz ve bence yeni döneme iyi hazırlandık." dedi.