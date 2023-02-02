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Liberty Media, dünyanın en değerli spor oluşumu oldu

Liberty Media, Forbes'un listesinde 20,8 milyar dolar ile dünyanın en değerli spor organizasyonu unvanını ele geçirdi.

Altay Gök
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Liberty Media, dünyanın en değerli spor oluşumu oldu
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Forbes'un gıpta ile bakılan listesi her yıl hazırlanmakta ve sporla ilgili en değerli 25 kuruluşu sıralamaktadır. Bu listede, birden fazla kuruluşa sahip gruplar da dahil olmak üzere bireysel kulüpler ve birden fazla spor dalı yer almaktadır.

En değerli 25 spor imparatorluğuna toplam 173 milyar dolar değer biçilirken, Liberty Media'nın F1'deki kontrolüne beyzbol takımı Atlanta Braves, Drone Racing ve IndyCar'dan Meyer Shank Racing'deki hisseleri de eklenince 20,8 milyar dolarlık bir değer ortaya çıkıyor.

Formula 1'in bireysel değeri, 17.1 milyar dolarla grubun genel değerlemesinin büyük çoğunluğunu temsil ediyor. -yakın zamanda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan gelen 20 milyar dolar civarındaki bir teklifin Liberty tarafından reddedildiği bildirilmişti.

Liberty Media, bu rakam sayesinde birçok yıldız ismin önünde birinciliğe oturuyor!

İkinci sırada futbol takımları Arsenal FC ve Colorado Rapids'in yanı sıra NBA takımı Denver Nuggets'a başkanlık eden Stan Kroenke'nin sahibi olduğu Kroenke Sports and Entertainment yer alıyor.

Üçüncü sırada ise Dallas Cowboys'un patronu Jerry Jones yer alıyor. 11.8 milyar dolarlık imparatorluğun değeri Liberty Media'nın neredeyse yarısı kadar.

Forbes'un analizi, Liberty Media'nın sporu 2016'da devraldığında mümkün olduğunu düşündüğü büyüme potansiyelinin gerçekleştiğini gösteriyor.

Hisse senedi fiyatlarının düştüğü ve yarışların nerede ve nasıl yapılacağı konusunda ciddi şüphelerin oluştuğu koronavirüs krizinden sonra yaşanan ilgi patlaması da kayda değer.

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