Formula 1 Amerika GP
Liberty Media CEO’su: "Taraftar olmak için her yarışı izlemeniz gerekmiyor"
Liberty Media CEO’su Derek Chang’in, sporu takip etmek için her yarışı canlı izleme zorunluluğunun kalmadığını savunması, taraftarların tepkisini topladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 10:40
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Spectators fill the grandstands
Fotoğraf: Logan Riely / Getty Images
ABD Grand Prix hafta sonunda düzenlenen panellere katılan Liberty Media CEO’su Derek Chang, ABD’deki yayın haklarının ESPN’den Apple TV’ye geçiş sürecini değerlendirdi. Bağımsız veri analizlerinde ABD’deki izlenme oranlarının düştüğüne dair çıkan haberlere yanıt veren Chang, modern taraftarlık tanımının ve tüketim alışkanlıklarının kalıcı olarak değiştiğini savundu.
ABD pazarındaki Apple TV hamlesini savunan ve taraftarların spora günlük dijital içeriklerle de bağlanabileceğini belirten Chang, tartışmaların fitilini ateşleyen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık taraftar sayılmak için her yarış hafta sonuna gitmeniz ya da her yarışı televizyondan izlemeniz gerekmiyor. Bu düşünve geride kaldı.”
“Elbette F1 ile bağı olan herkesin sporu günün 24 saati takip etmesini, her piste gitmesini veya ekran başında olmasını çok isterdik. Ancak gerçekçi olmak gerekirse durumun böyle işlemeyeceğini biliyoruz."
Liberty Media CEO'su Derek Chang
Chang’in bu yaklaşımı, sporu yıllardır her hafta sonu ekran başında takip eden kemik F1 kitlesinin sert tepkisine neden oldu. Yayın haklarının Apple TV’ye geçmesiyle spordan uzaklaştıklarını belirten taraftarlar, sporu sadece "eğlence ve sosyal medya pazarlamasına" indirgeyen bu vizyonu ağır bir dille eleştirdi.
Yayın verilerinde yaşanan belirsizlik de tartışmayı körükleyen bir diğer etken oldu. Apple TV platformunun performansından memnun olduklarını söyleyen Liberty Media yönetimine karşın bağımsız istatistik kuruluşu Samba’nın verileri, ABD’deki kullanıcı sayısının belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor.
Liberty Media ise toplam izlenme saatinin arttığını ve ekran başında kalan izleyicilerin yarışları daha uzun süre takip ettiğini belirterek düşüş iddialarını reddediyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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