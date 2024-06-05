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Formula 1 Kanada GP

Liberty Media CEO'su: "F1'in büyüme süreci beklenenden iyi gidiyor"

Liberty Media CEO'SU Greg Maffei'ye göre Formula 1'in gelişim süreci beklenenden çok daha iyi gidiyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, is mobbed by autograph hunters and fans

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Liberty Media 2017'den bu yana Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduruyor ve o zaman beri spora olan ilgiyi arttırmayı başardılar.

Liberty CEO'su Greg Maffei şans faktörünün de bunda payı olduğunu düşünüyor ama şirketin sosyal medyayı kullanma yaklaşımının büyük fayda sağladığını belirtiyor.

Autosport podcast'i James Allen on F1'e verdiği demeçte,  “Umduğumuzdan çok daha iyi gitti."

"Harika yarışlar çıkardık ve harika hikayeler anlatıldı. Sadece Drive to Survive'da değil,  sürücüler tarafından sosyal medyada da aynı şey yapıldı."

"Biz de buna katkıda bulunduk çünkü bundan önce buna izin verilmiyordu.”  dedi.

Ecclestone, sosyal medya kanallarını kullanmanın taraftarları canlı yayınları izlemesinin önüne geçireceğini düşünüyordu ve bunu verimli bir şekilde kullanmakta sorun yaşadı.

Maffei, “Taraftarların coşkusunu görüyoruz. Londra'da ve son olarak Washington DC'de sergiler, gösteri sürüşleri yaptık."

"Bu da daha büyük bir taraftar grubunun tüm bu aksiyonu canlı şekilde görmesini sağladı. Bunun umduğumuzdan daha iyi sonuç verdiğine inanıyorum." dedi.

Formula 1 in Depth event with Greg Maffei, CEO of the Liberty Media

Formula 1 in Depth event with Greg Maffei, CEO of the Liberty Media

Maffei özellikle Ecclestone'un sporu organize etme şeklini övüyor, ancak sosyal medyayı kullanmamanın kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Maffei, “Bernie sporu inşa etme şekli konusunda övgüyü hak ediyor. Bence büyük bir dahi, ancak bazen bir şeyleri değiştirmeniz gerekir."

"İçeriklerinizi ücretsiz olarak sunduğunuz takdirde, yayıncıların size ne ödeyeceği konusunda endişelenmeyi bırakmanın zamanı gelmişti."

"Diğer spor dalları sosyal medyayı çoktan benimsemişti ve sporcular da bunu kullanıyordu.”

"Kullanmaya başladığımızda taraftarlar daha fazla dahil oldu. Yayıncı kuruluşlar, oluşan kaybın taraftarların katılımıyla telafi edildiğini gördüler."

"Bu çok olumlu bir şey. Markanızın küçülmek yerine büyümesini sağlıyor." dedi.

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