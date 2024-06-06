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Formula 1

Liberty Media: "Asya ülkelerinden takvime katılma talebi alıyoruz"

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, Tayland ve Güney Kore'nin F1 takvimine katılmak için talepte bulunduğunu ve Endonezya'nın da farklı zamanlarda ilgi gösterdiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, İtalya'da bulunduğu sırada Emilia-Romagna Grand Prix'sine konuk oldu ve Maffei, Tayland'ın Formula 1'e katılmak istediğini doğruladı.

Bunun yanı sıra F1 daha önce Güney Kore'yi ziyaret etmiş, Yeongam'daki Kore Uluslararası Pisti 2010 ve 2013 yılları arasında takvimde yer almıştı, ancak Liberty Media CEO'su ülkenin sporu ülkeye geri getirmek istediğini açıkladı.

Mevcut takvimin arkasındaki lojistiği açıklarken Maffei, takımları zorladığı göz önüne alındığında sporun mevcut yarış sayısı olan 24'ün üzerine çıkmasının pek mümkün olmadığını doğruladı.

Beyond the Grid podcast'inde takvimin sınırı sorulduğunda Maffei, "Evet, bence 24'ün üzerine çıkmamız pek olası değil."

"Açıkçası 24'te zorlanıyoruz ve bunu azaltmaya çalışmak için çok çalışıyoruz."

"Her zaman aynı zamanda gerçekleşen bazı yerler var. ABD Anma Günü'nde Monako'dayız.  Silverstone her zaman 4 Temmuz civarında gerçekleşiyor."

Formula 1 in Depth event with Greg Maffei, CEO of the Liberty Media

Formula 1 in Depth event with Greg Maffei, CEO of the Liberty Media

"Yani satışları, mesafeyi ve hava durumunu optimize etmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden 24 yarış bizim için sınır." dedi.

Yeni katılımlarla ilgili olarak Madrid'in 2026'dan itibaren İspanya Grand Prix'sini üstleneceği teyit edilmiş olsa da Barselona yetkilileri Circuit de Barcelona-Catalunya adresindeki yarışı o yıldan sonra da sürdürmek istiyor.

Maffei'ye sporun bundan sonra nereye yönelmesini istediği sorulduğunda ise diğer pazarlardan gelen ilgiyi açıkladı.

"Sanırım Afrika'da bir tane yapmaya çalıştık, başarılı olamadık. Orada bir yarış harika olurdu."

"Güney Afrika ile uzun bir yol kat ettik. O anlaşmayı bir araya getiremedik ama bakmaya devam ediyoruz."

"Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere başka yerlerde de çok fazla talep var, Güney Kore'nin büyük bir baskısı var, Tayland'ın büyük bir baskısı var. Endonezya'nın da çeşitli zamanlarda ilgisi oldu."

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