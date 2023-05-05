Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!
Bakü'de denenen yeni format eğlence açısından ikna edici görünüyor, ayrıca yerel organizatörler çifte yarışa ev sahipliği yapmak için ekstra ödeme yapmaya hazırlar. Takımların ne tepki verdiğini ise zaman gösterecek.
Liberty Media kendi yolunu seyrediyor; gridden ve taraftarlardan tam bir fikir birliği elde etmek mümkün olmasa da, Formula 1'in ticari hak sahipleri, mevcut sprint formatından memnunlar ve bunu kalıcı hale getirmek istiyorlar.
2024 planlarına çoktan başlanıldı ve Miami padokundan gelen bilgilere göre, 2024'te sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyorlar. Sprint hafta sonlarında, Bakü'de tercih edilen format kullanılacak.
Görünüşe bakılırsa sprint formatına ev sahipliği yapacak ülkeler, daha fazla ödeme yapmayı kabul etmiş durumdalar. Bir bakıma sprint yarışı düzenlemek için daha fazla ücret ödemeleri gerekecek.
2024 yılında Çin Grand Prix'sinin geri dönüşüyle takvimdeki yarış sayısı 24'e çıkacak ve 10 da sprint yarışıyla, toplam yarış sayısı 34'e yükselecek.
Şimdi asıl soru, hangi pistlerin çifte sıralama ve yarış hafta sonu için fazladan harcama yapmaya istekli olacağı ve bunların yılın hangi zamanında gerçekleşeceği gibi görünüyor.
Kısa vadede mali faydalar garanti olsa da, yarış sayısındaki artışın ilerleyen yıllarda ne gibi durum yaşatacağı konusunda şüpheler var. Sonuçta daha fazla yarışın doygunluk hissini artıracağı söylenebilir.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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